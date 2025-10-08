Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ανοίγει η πλατφόρμα myθέρμανη για το επίδομα θέρμανσης.

Συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,15 ευρώ το λίτρο, ενώ εντός του Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει και η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Αμετάβλητο το επίδομα θέρμανσης

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Πριν τα Χριστούγεννα η πρώτη καταβολή

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη καταβολή υπολογίζεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026 αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ενώ το συνολικό κονδύλι αναμένεται να υπερβεί τα 195 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Τα κριτήρια

Σημειώνεται ότι για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει: