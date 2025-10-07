Μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά, στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου, θα είμαι εδώ».

Στις 20:00 οι επίσημες ανακοινώσεις

Νωρίτερα, η συνήγορος του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προανήγγειλε επίσημες ανακοινώσεις στις 20:00 το βράδυ στο Σύνταγμα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών.