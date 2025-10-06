Περισσότεροι από 200 πεζοπόροι έχουν αποκλειστεί από χιονοθύελλα στις πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, ενώ σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα άλλοι 350 ορειβάτες απεγκλωβίστηκαν καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Η έντονη χιονόπτωση παγίδευσε εκατοντάδες ορειβάτες που έκαναν πεζοπορία στην κοιλάδα του Θιβέτ που οδηγεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ το Σαββατοκύριακο που πέρασε και σηματοδότησε την έναρξη της οκταήμερης εθνικής αργίας στην Κίνα.

«Ήμουν πολύ τυχερός που κατάφερα να βγω», λέει ένας πεζοπόρος στο BBC, θύμα της χιονοθύελλας.Το χιόνι είχε βάθος ένα μέτρο όταν ξυπνήσαμε στις σκηνές μας, ανέφερε.

Over 200 climbers stranded after blizzard on Tibetan slopes of Mt Everest, 350 rescued https://t.co/J5l1toU6oX — The Tribune (@thetribunechd) October 6, 2025

«Περισσότεροι από 10 από εμάς ήμασταν στη μεγάλη σκηνή και σχεδόν δεν κοιμόμασταν», είπε, προσθέτοντας ότι έπρεπε να καθαρίζουν το χιόνι κάθε 10 λεπτά, «διαφορετικά οι σκηνές μας θα είχαν καταρρεύσει».