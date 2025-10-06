Διπλή δολοφονία είχαμε το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία. Ο δράστης σκότωσε δύο άνδρες σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Ο ένας εκ των δύο θυμάτων είναι Έλληνας και, σύμφωνα με αναφορές, είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα είναι αλβανικής καταγωγής και, όπως φαίνεται, εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης μπήκε στην ρεσεψιόν της επιχείρησης. Εκεί εντόπισε τον ιδιοκτήτη τον οποίο και πυροβόλησε. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και ο επιστάτης της επιχείρησης τον οποίο πυροβόλησε λίγο αργότερα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η δολοφονία έγινε με καραμπίνα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος.

Αυτό που έχει μπει στο επίκεντρο των Αρχών είναι το παρελθόν των θυμάτων. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί επίθεση πριν από λίγες ημέρες η οποία δεν αποκλείεται να ήταν προειδοποίηση των δραστών.

Οι Αρχές προσπαθούν να συλλέξουν οπτικοακουστικό υλικό από την περιοχή για να δουν τις κινήσεις του δράστη.