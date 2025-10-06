Μια μοτοσικλέτα εγκαταλελειμμένη στην Πύλο, που θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του εκτελεστή του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Μεσσηνίας, εντόπισαν το απόγευμα της Δευτέρας και ερευνούν οι αρχές, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Για την υπόθεση έχουν κινητοποιηθεί ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας και ιατροδικαστής από την Κόρινθο.

Ο δράστης είχε διαφύγει αμέσως μετά το στυγνό έγκλημα με μια μαύρη μηχανή, προς Κορώνη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργός.

Ο δράστης άφησε τον ανιψιό του επιχειρηματία να φύγει

Στον χώρο του κάμπινγκ, τη στιγμή της δολοφονίας, βρισκόταν ο ανιψιός του επιχειρηματία, ο οποίος είπε πως ο δράστης που πυροβόλησε ήταν νεαρός, πιθανότατα ανήλικος, και πως δεν κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Ο ανιψιός του θύματος ανέφερε ότι ο δράστης διέφυγε στη συνέχεια με μοτοσικλέτα, στην οποία περίμενε συνεπιβάτης.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής συλλέγεται και αναλύεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το Mega, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη περιέγραψε τον δράστη ως ένα άτομο νεαρής ηλικίας που δεν έκρυψε τα χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα, τον περιέγραψε ως ξανθό με ανοιχτό χρώμαδέρματος και πως μιλούσε σπαστά αγγλικά.

Τα κληρονομικά

Μεταξύ άλλων, η αστυνομία εξετάζει τα κληρονομικά ως κίνητρο του εγκλήματος.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, πέρα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, διατηρούσε και ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή.

Πρόσφατα φέρεται να προχώρησε σε τροποποιήσεις στη διαθήκη, αποκλείοντας κληρονόμους και προσθέτοντας το όνομα του επίσης δολοφονημένου επιστάτη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης εισήλθε πεζός και πριν από τους πυροβολισμούς υπήρξε σύντομος διάλογος με τον 68χρονο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει τον Σεπτέμβριο επίθεση από άγνωστο με κουκούλα full face σε άλλη επιχείρησή του, όταν δέχθηκε πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο στον κρόταφο.