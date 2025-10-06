Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Η Aστυνομία προσπαθεί να συλλέξει υλικό από την περιοχή, αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο.

«Υπήρχε επίθεση πριν έναν μήνα εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρώς αλλά δεν υπήρχε καμία αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν. Έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που λένε για ένα άτομο νεαρής ηλικίας. Πιθανόν να είναι ανήλικος. Τουλάχιστον είναι ένας ο δράστης. Οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τα δύο θύματα. Δεν γνωρίζουμε πώς έφτασε και διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος ο δράστης.

Είναι δύσκολο η αστυνομία να βρει βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή αυτή. Αναζητούν οι Αρχές εάν υπάρχουν κάμερες. Υπάρχουν μάρτυρες που άκουσαν τη συζήτηση θύμα – θύματος. Ο δράστης ζήτησε χώρο να μείνει στο κάμπινγκ, αλλά ο ιδιοκτήτης του είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο. Μετά ο δολοφόνος τραυμάτισε θανάσιμα τον 70χρονο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η συζήτηση αποτελεί την αιτία της δολοφονίας», επεσήμανε η κυρία Δημογλίδου.

«Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας»

Για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία του με το θύμα μίλησε το MEGA μίλησε ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος,.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον ιδιοκτήτη, ήταν αρχιτέκτονας. Βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Το έγκλημα πρέπει να έγινε στις 8:30. Το τελευταίο 1,5 μήνα είχε γίνει ένα επεισόδιο με κάποιον που τους είχε απειλήσει. Τον επιστάτη τον είχε χρόνια εκεί. Εκεί ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Τους προσέγγισε ένα άτομο νεαρό ηλικίας, όπως μου είπαν, και μετά διέφυγε πεζός».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε πως τα θύματα δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές κατά το παρελθόν, παρά μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ προχώρησε στην καταγγελία που αφορούσε πυροβολισμούς προ 20 ημερών.

«Κάποιος τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο. Στην αστυνομία είπε πως δεν έχει απειληθεί από κάποιον και δεν είχε διαφορές με κάποιον. Αυτό το άτομο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικο. Υπήρξε συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά δεν υπήρχε. Μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έχει κατέβει κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν».