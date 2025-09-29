Ως τις αρχές Δεκεμβρίου, αν όχι τέλη Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στις προθήκες των καταστημάτων το βιβλίο που υπογράφει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη συγγραφή του πριν από λίγες ημέρες και η έκδοσή του από τον οίκο Gutenberg, ο οποίος εξασφάλισε τα σχετικά δικαιώματα, έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία της.

Έντεκα κεφάλαια και απολογισμός δεκαετίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για τα 4,5 χρόνια της παραμονής του στο Μαξίμου και μαζί όσα συνέβησαν μετά το 2019 χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια. Σε αυτά ο συγγραφέας, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του, περιγράφει και αποκαλύπτει όλο το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων του 2015, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, ποιες αιτίες τον οδήγησαν στην απόφασή του να οδηγήσει τη χώρα σε δημοψήφισμα, αλλά και τη «ναρκοθετημένη», όπως την περιγράφουν, διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει σε αυτήν την απόπειρα, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και κυρίως αυτοκριτικά τις κεντρικές επιλογές που έκανε σε όλη αυτή την πορεία. Παράλληλα, λένε, δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν κατά την τετραετία 2019-2023, όταν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Επιχειρεί ακόμη ν’ αναλύσει τις αιτίες της διπλής ήττας από τη ΝΔ και να εξηγήσει τη μεγάλη κρίση που επήλθε στο κόμμα του οποίου ηγήθηκε για 15 χρόνια αμέσως μετά την παραίτησή του από την προεδρία.

Η νέα πυξίδα Τσίπρα

Έναν χώρο σε αυτές τις σελίδες ο πρώην πρωθυπουργός τον αφιερώνει και σε όσα έχει στο μυαλό του για την επόμενη ημέρα του τόπου. Εν μέσω σεναρίων για το πολιτικό μέλλον του και των πρωτοβουλιών που πρόκειται να λάβει, αναπτύσσει δηλαδή την προσωπική «πυξίδα» του, παράλληλα με την οραματική άποψή του για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας γενικότερα.