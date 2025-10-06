Ο πόλεμος, ο «βίαιος διδάσκαλος» όπως τον χαρακτηρίζει ο Θουκυδίδης, ξεπέρασε κάθε ανθρωπιστικό όριο στην Γάζα. Ουδείς αμφισβητεί πλέον ότι βρισκόμαστε μπροστά σε γενοκτονία / εθνοκάθαρση / εγκλήματα πολέμου του 21ου αιώνα – όπως και να χαρακτηριστεί το φαινόμενο η βαρύτητα είναι η ίδια – και ότι οι προσπάθειες για ειρήνη αποτυγχάνουν, κάθε τόσο, εξαιτίας των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων.

Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης είναι απαραίτητη, γιατί ο δρόμος προς την ειρήνη προϋποθέτει την ύπαρξη δύο κρατών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες της ΕΕ συμφώνησαν για τον τερματισμό του ανθρωπιστικού αποκλεισμού της Γάζας και προχώρησαν σε ψήφισμα για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης. Απομένουν λίγες για να ακολουθήσουν και είναι εντυπωσιακή η επιφυλακτικότητα της ελληνικής κυβέρνησης για την στήριξη αυτής της χώρας. Η ιστορική σχέση της Ελλάδας τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστίνη θα έπρεπε να κατευθύνει την κυβέρνηση προς την μόνη δίκαιη λύση που διαφαίνεται για το Παλαιστινιακό, καθώς είναι η φωνή της λογικής και της συμφιλίωσης για την ειρήνη. Εξάλλου, πρόκειται για μια επικαιροποίηση από την Βουλή ενός ψηφίσματος ομόφωνου της ολομέλειας της Βουλής, το 2015, για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Ως Ελληνίδα θλίβομαι να παρακολουθώ τον πρόεδρο Τραμπ να επινοεί συνεχώς σχέδια για την εξασφάλιση της ειρήνης και την κατάκτηση βέβαια… του Νόμπελ Ειρήνης, και εμείς οι Ελληνες να αναμένουμε τις υπόλοιπες χώρες να υπογράψουν για να προχωρήσουμε. Επιτέλους, καμία πρωτοβουλία δεν μπορεί να πάρει η χώρα μας, που πρώτη ύμνησε τις αρχές του δικαίου και της αλληλεγγύης;

Ας αφήσουμε όμως την αρχαιότητα και ας έρθουμε στη νεότερη Ελλάδα, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έθεσε τα θεμέλια για το πρόβλημα της Παλαιστίνης, την δεκαετία του 1980, καθώς η Ελλάδα ήταν ένα από τα πρώτα κράτη της Ευρώπης, που προχώρησαν γενναία στην αναγνώριση της PLO και ο ίδιος καλωσόρισε στην Ελλάδα τον Γιασέρ Αραφάτ το 1982.

Ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του συμβουλεύει τους Αθηναίους και η συμβουλή του είναι τόσο αναγκαία για τους κυβερνώντες σήμερα! «Αν παρουσιάσετε τους εαυτούς σας φιλοπόλεμους ως προς την μελέτη του πολέμου και την προετοιμασία του, φιλειρηνικούς, όμως, στο να μην κάνετε τίποτα αντίθετο προς το δίκαιο, δεν θα κάνετε ευτυχισμένη μόνον αυτήν την πόλη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους Ελληνες».

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.