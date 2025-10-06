Μια «Καλημέρα» με αντιπολεμικό στόχο μάς απευθύνει σήμερα ο Αρκάς, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Ο διάσημος σκιτσογράφος, σε μία περίοδο που δύο μεγάλοι πόλεμοι μαίνονται εδώ και χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Γάζα, μάς καλημερίζει με ένα σκίτσο σε μαύρο φόντο καθώς το θέμα που θίγει είναι ο πόλεμος.

Ο Αρκάς σκιτσάρει πολεμιστές να κείτονται νεκροί ή βαριά τραυματισμένοι στο πεδίο της μάχης και κάπου ανάμεσά τους σκιτσάρει και τον δρεπανοφόρο χάρο. Το ερώτημα ενός εξ των πολεμιστών, οποίος δεν έχει ακόμη εκπνεύσει αλλά πιθανότατα αυτό θα συμβεί σύντομα, καθώς είναι βαριά λαβωμένος, είναι το «ποιος είναι ο νικητής;» στη μάχη που προηγήθηκε.

Η απάντηση που λαμβάνει είναι καταγγελτική του πολέμου και εμπεριέχεται στο σκίτσο που ακολουθεί: