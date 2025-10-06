Λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ για τη Γάζα στην Αίγυπτο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε εκ νέου πίεση στους διαπραγματευτές.

Τους κάλεσε να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες. «Μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας.

Έκανε λόγο για «πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Αν δεν κλειστεί συμφωνία, διεμήνυσε ωστόσο ταυτόχρονα μέσω Truth Social, θα ακολουθήσει «μαζική αιματοχυσία», κάτι που «δεν θέλει να δει κανένας», πληκτρολογώντας και τις δυο προτάσεις αυτές με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Η Χαμάς ζητά πλήρη απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τη Γάζα.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι μαχητές της. «Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Χαλίλ αλ Χάγια αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρέπει να τερματιστούν οι βομβαρδισμοί»

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», διεμήνυσε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ. Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Η Χαμάς τόνισε στους μεσολαβητές την «ανάγκη το Ισραήλ να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, να τερματίσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, αναγνώρισης και υπέρπτησης drones, και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας» ενώ παράλληλα το κίνημα «και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Σε περίπτωση συμφωνίας οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναμένεται να «σταματήσουν», σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.