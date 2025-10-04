Δεκτο έκανε η εισαγγελία το αίτημα της οικογένειας για την εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου στην Άρτα που έχασε τη ζωή της από χορήγηση αντιβίωσης μετά από αλλεργικό σοκ.

Η εκταφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι και θα διενεργηθεί προκειμένου να γίνει νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, για να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια της γυναίκας.

Η 28χρονη προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί

Όπως ανέφερε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί.

«Το αλλεργικό σοκ είναι μία διαχείριση περιστατικού πολύ δύσκολη και ανάλογα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πως θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός, το προσωπικό που θα διαχειριστεί το περιστατικό. Αυτό είναι ένα πακέτο της στιγμής που μπορεί να το εξηγήσει μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής που είναι εκεί και κανένας άλλος. Μπορεί ένα φάρμακο να το έχει πάρει κάποιος και να μην σου κάνει αντίδραση και να το πάρεις τρίτη φορά και να σου δημιουργήσει πρόβλημα», είπε.