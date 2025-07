Οι Coldplay έπαιζαν το «The Jumbotron Song» στο στάδιο Gillette στη Βοστώνη όταν η κάμερα γύρισε στον κόσμο στις κερκίδες για το καθιερωμένο πλάνο της «kiss cam».

Οι δύο άνθρωποι που είναι αγκαλιασμένοι και απολαμβάνουν τη συναυλία μόλις βλέπουν τους εαυτούς τους στις γιγαντοοθόνες παθαίνουν σοκ και αυτομάτως απομακρύνονται.

Ο άντρας σκύβει και προσπαθεί να κρυφτεί, ενώ η γυναίκα γυρίζει την πλάτη στην κάμερα και πιάνει το πρόσωπό της.

«Κοιτάξτε αυτούς τους δύο. Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί», ακούγεται να λέει ο Κρις Μάρτιν.

Κάπως έτσι το διαδίκτυο ασχολείται τις τελευταίες ώρες με ένα μέχρι πρότινος άγνωστο ζευγάρι και τη σχέση τους. Κι όχι απλά τη σχέση τους, αλλά την παράνομη σχέση τους γιατί και οι δυο τους είναι παντρεμένοι.

Ο λόγος για τον Andy Byron, διευθύνων σύμβουλο της Astronomer και την Kristin Cabot, επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας εταιρείας,.

Το ζευγάρι συνεργάζεται στενά στην Astronomer, από το 2024 όταν ο Byron προσέλαβε με δόξες και τιμές την Cabot, εκθειάζοντας την επαγγελματική εμπειρία της.

Ο Andy Byron έχει διατελέσει πρόεδρος της Lacework από το 2019 έως το 2022 και στη συνέχεια διετέλεσε για λίγο σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Από το 2017 έως το 2019, διετέλεσε διευθυντής εσόδων της Cybereason.

Busted!

This backfired real quick.

CEO and HR having an affair and were outed during Coldplay‘s concert 👀

Andy Byron and Kristin Cabot from Astronomer 😬😬😬

Wife‘s Facebook has already been found and people commenting on it. pic.twitter.com/RWgYDVMuaV

— Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) July 17, 2025