Φωνάζοντας «Vive!(σ.σ.Ζήτω)», πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί τον νέο Μέγα Δούκα του Λουξεμβούργου, Γουλιέλμος, μετά την παραίτηση του πατέρα του, Ερρίκου, έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια στον θρόνο της χώρας.

Ο Μέγας Δούκας, η σύζυγός του Στεφανί και οι γιοι τους, Κάρολος και Φρανσουά, χαιρέτισαν τους υπηκόους τους από το μπαλκόνι του Παλατιού του Μεγάλου Δουκάτου στην πόλη του Λουξεμβούργου μετά την τελετή ορκωμοσίας.

Ο Μέγας Δούκας παραιτήθηκε! Ζήτω ο Μέγας Δούκας!

«Περιμένουμε ότι θα λάβει καλές αποφάσεις», δήλωσε στο Reuters η 52χρονη νοικοκυρά Σίμραν Σίγκελ, που βρισκόταν στο σημείο. «Έρχονται τα πάνω κάτω στον κόσμο αυτή την περίοδο, ελπίζω ότι το Λουξεμβούργο θα μπορέσει να σταθεί πραγματικά», πρόσθεσε.

Το Λουξεμβούργο, στριμωγμένο ανάμεσα στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο και με πληθυσμό κάτω των 700.000 κατοίκων, είναι μια συνταγματική μοναρχία στην οποία ο Μέγας Δούκας κατέχει την εκτελεστική εξουσία και τα νομοσχέδια γίνονται νόμοι μόνο με την υπογραφή του.

Ο πατέρας του Μέγα Δούκα Γουλιέλμου, ο πρώην Μέγας Δούκας Ερρίκος, που ήταν μονάρχης από το 2000, υπέγραψε την Πράξη Παραίτησης του νωρίτερα σήμερα.

«Ελπίζω ο Γουλιέλμος να κάνει τα πάει όσο καλά ο προηγούμενος», δήλωσε στο Reuters ο 18χρονος φοιτητής Πολ Μίλερ. «Συνεχίζει να μας παρουσιάζει θετικά προς τα έξω, να προωθεί τη χώρα μας και να είναι εκεί για τον λαό».

Πλήθος προσκεκλημένων στην τελετή και τους εορτασμούς

Βασιλείς και αρχηγοί κρατών από όλη την Ευρώπη παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του Μέγα Δούκα, ενώ κάποιοι εξ αυτών αναμένεται να παραστούν και σε επίσημο δείπνο το βράδυ.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν οι βασιλικές οικογένειες της Ολλανδίας και του Βελγίου, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Γερμανίας Εμανουέλ Μακρόν και Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Οι δύο τελευταίοι συμμετείχαν νωρίτερα στους εορτασμούς για την 35η επέτειο της επανένωσης της Γερμανίας κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Στο περιθώριο της ορκωμοσίας, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν αναμενόταν να φιλοξενήσει τον Μακρόν για μια διμερή συνάντηση στο κάστρο Σένινγκεν βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης.