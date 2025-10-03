Κλειστά, θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή (3/10/2025), τα σχολεία σε διάφορες περιοχές εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Ρόδο και στην Ζάκυνθο εξαιτίας της κακοκαιρίας .

Για την Ρόδο την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε ο δήμαρχος, Αλέξανδρος Κολιάδης καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν και αύριο τα Δωδεκάνησα.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι: «Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων».

Για την Ζάκυνθο κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου.

Η απόφαση πάρθηκε προληπτικά λόγω της κακοκαιρίας, με τον Δήμο να καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά τα σχολεία και στην Αθήνα

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Αθηναίων, λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως επίσημη τοπική αργία, χαρίζοντας στους μαθητές και στους γονείς τους ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες έχει οριστεί για τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.