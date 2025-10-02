Κλειστά θα είναι αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία στην Αθήνα.

Η 3η Οκτωβρίου είναι μέρα αργίας για τον Δήμο της Αθήνας, καθώς κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζεται η μνήμη του πολιούχου προστάτη της πρωτεύουσας, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι πάντα κλειστά ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της Αθήνας. Το ίδιο θα γίνει και φέτος που «πέφτει» Παρασκευή, επομένως έτσι δημιουργείται ένα έξτρα τριήμερο για τους μαθητές χάρη στο σαββατοκύριακο που ακολουθεί.

Ποιος ήταν ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης;

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της πρώιμης χριστιανικής Αθήνας. Ήταν μέλος του Αρείου Πάγου και, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων, ο πρώτος Αθηναίος που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο (Πράξεις 17:34).

Ειδικότερα, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 9μΧ και διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, εξού και το προσωνύμιό του. Λόγω της ιδότητητάς του, είναι προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος. Υπήρξε ειδωλολάτρης και ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό.

Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρο) ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και μεσημέρι, σκοτίστηκε ο ήλιος. Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό φαινόμενο και αναφώνησε: «ο Θεός υποφέρει», ή «χάνεται το παν».

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο να μιλά για εκείνο το υπερφυσικό σκοτάδι, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την εγκυρότητα της νέας του πίστης. Ο Διονύσιος βαπτίσθηκε Χριστιανός μαζί με την οικογένειά του με την οικογένειά του το 52 μ.Χ. Με την νέα του πίστη, διετέλεσε Επίσκοπος της πόλεως των Αθηνών και έλαβε μαρτυρικό τέλος δια της πυράς. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μαρτύρησε για την πίστη του επί του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Αδριανού.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου, ενώ έχει ανακηρυχθεί και προστάτης των νομικών και των δικαστικών.

Ποια σχολεία επηρεάζονται και πότε θα ξανά ανοίξουν

Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων καλύπτει το σύνολο των σχολικών βαθμίδων, δηλαδή:

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά σχολεία

Γυμνάσια

Λύκεια

Ειδικά σχολεία όλων των τύπων

Η λειτουργία των σχολείων θα επανέλθει κανονικά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025.

Σε ποιες άλλες περιοχές ισχύει;

Στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Δημητρίου – Δεν κλείνουν τα σχολεία γιατί πέφτει ΚΥΡΙΑΚΗ

Στην Πάτρα στις 30 Νοεμβρίου, Άγιος Ανδρέας

Στο Ηράκλειο Κρήτης την 8η Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Στο Ηράκλειο Κρήτης Άγιος Μηνάς 11 Νοεμβρίου

Στην Κέρκυρα Άγιος Σπυρίδων 12 Δεκεμβρίου

Στα Τρίκαλα Άγιος Βησσαρίων 15 Σεπτεμβρίου

Στη Λαμία Άγιος Λουκάς 18 Οκτωβρίου

Αν και τέτοιες ημέρες δεν προβλέπονται πάντα στο εθνικό πρόγραμμα, οι κατά τόπους δημοτικές και περιφερειακές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο του πολιτισμικού και θρησκευτικού τους χαρακτήρα.