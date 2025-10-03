Το ΠαΣοΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας βρήκαν ένα κοινό σημείο επαφής. Αυτό δεν είναι άλλο από το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων και την κατάληψη ολόκληρου του στολίσκου Flotilla που μέσα από δεκάδες σκάφη επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα τέσσερα κοινοβουλευτικά κόμματα, «η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Συμπληρώνουν επίσης ότι «τα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα».

Παράλληλα και πέραν της ρητής καταδίκης της επίθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, τα τέσσερα κόμματα καλούν την κυβέρνηση μέσα από την ανακοίνωσή τους «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατελήφθη και το Marinette

Το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που κατελήφθη από το Ισραήλ ήταν το Marinette με πολωνική σημαία.

Η στρατιωτική επιχείρησε έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου. Οι ισραηλινές δυνάμεις επενέβησαν και κατέλαβαν το σκάφος με την ανθρωπιστική βοήθεια στα ανοικτά των ακτών της Γάζα.