Το τελευταίο εναπομείναν πλοίο που μετέφερε βοήθεια στην πολιορκημένη Γάζα από το Global Sumud Flotilla καταλήφθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού εδάφους.

Το βίντεο ζωντανής μετάδοσης έδειξε ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής.

Το Marinette, με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό πλοίο του στολίσκου, που αρχικά αποτελούνται από 44 σκάφη.