Το τελευταίο εναπομείναν πλοίο που μετέφερε βοήθεια στην πολιορκημένη Γάζα από το Global Sumud Flotilla καταλήφθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού εδάφους.
Το βίντεο ζωντανής μετάδοσης έδειξε ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής.
Το Marinette, με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό πλοίο του στολίσκου, που αρχικά αποτελούνται από 44 σκάφη.
The last ship from the flotilla attempting to breach Israel’s maritime blockade of Gaza has been intercepted by the Israeli Navy, according to a live stream.
The Marinette, which experienced mechanical problems and fell behind the main armada of 41 ships, was boarded by forces… pic.twitter.com/1CdZpCU4Mu
— Open Source Intel (@Osint613) October 3, 2025