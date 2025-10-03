Σήμερα Παρασκευή 3/10 θα ανακοινωθεί η ποινή του Sean Diddy Combs, την ώρα που ο μεγιστάνας μουσικός ζητά επιείκεια και άμεση αποφυλάκιση. Οι δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία επισύρουν μέγιστη ποινή δέκα ετών φυλάκισης η καθεμία.

Οι εισαγγελείς ζητούν από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν να καταδικάσει τον Combs σε τουλάχιστον 11 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον «αμετανόητο» και δημόσιο κίνδυνο. Οι δικηγόροι του Combs, αντίθετα, ζήτησαν από τον δικαστή να του επιβάλει ποινή 14 μηνών, κάτι που θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Όποια κι αν είναι η απόφαση της Παρασκευής υπάρχει πάντα η προοπτική προεδρικής χάρης: άνθρωποι του περιβάλλοντος του Combs φέρεται να έχουν προσεγγίσει τον Λευκό Οίκο για να ζητήσουν επιείκεια.

Τι θα πει ο Combs

Ο Combs αναμένεται να μιλήσει απευθείας στον δικαστή, ενώ η επιστολή που κατέθεσε αργά την Πέμπτη έδωσε μια πρόγευση του τι θα πει.

Ζήτησε συγγνώμη για τη βία που άσκησε και είπε στον δικαστή ότι είναι «τρομοκρατημένος μέχρι θανάτου» με την ιδέα ότι θα μείνει μακριά από την οικογένειά του, δεσμευόμενος πως «δεν θα διαπράξει ποτέ ξανά έγκλημα».

Οι καταθέσεις

Η πρώην σύντροφός του, Κασάνδρα Βεντούρα, σε επιστολή της ζήτησε από τον δικαστή να λάβει υπόψη του «τις πολλές ζωές που κατέστρεψε ο Combs με την κακοποίηση και τον έλεγχο που ασκούσε».

Η 39χρονη τραγουδίστρια Βεντούρα, γνωστή ως Κάσι, κατέθετε επί μέρες ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης της με τον Combs.

Η Βεντούρα και μια άλλη γυναίκα, ταυτοποιημένη ως Τζέιν, δήλωσαν ότι εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν σε αποκαλούμενα «freak-offs»: σεξουαλικούς μαραθωνίους με πληρωμένους άνδρες, τους οποίους σκηνοθετούσε ο Combs και μερικές φορές βιντεοσκοπούσε.

«Όλη η αίθουσα του δικαστηρίου παρακολούθησε πραγματικά πλάνα όπου ο Combs με κλωτσούσε και με χτυπούσε καθώς προσπαθούσα να ξεφύγω από ένα freak-off το 2016. Ο κόσμος παρακολούθησε αυτά τα πλάνα δεκάδες φορές, βλέποντας το σώμα μου να ρίχνεται στο έδαφος, τα χέρια μου πάνω από το κεφάλι, κουλουριασμένη σε εμβρυακή στάση για να προστατευτώ από τα χειρότερα χτυπήματα», είπε η Βεντούρα, σημειώνοντας ότι έχει εφιάλτες και αναδρομές «σε καθημερινή βάση».

Η Βεντούρα είπε ότι η ίδια και η οικογένειά της έφυγαν από την περιοχή της Νέας Υόρκης, φοβούμενοι «εκδίκηση» από τον Combs αν αποφυλακιστεί.