H βρετανική φίρμα δεν θα μπορούσε παρά να ικανοποιεί ιδιαίτερες και ασυνήθιστες επιθυμίες πελατών της και παρόλο που η Spectre, ούσα η πρώτη ηλεκτροκίνητη RR, δεν χρειάζεται συστάσεις, η συγκεκριμένη παραλλαγή της, ονόματι Bailey η οποία προέκυψε κατόπιν απαίτησης του ιδιοκτήτη της, μάλλον χρειάζεται κάποιες, μιας και δεν είναι από αυτές που βλέπει κανείς κάθε μέρα (όχι ότι το θέαμα μιας RR Spectre είναι καθημερινό, αλλά τέλος πάντων).

Αρχικά η RR Spectre Bailey έκανε την εμφάνισή της στο πλαίσιο της Monterey Car Week αλλά μόλις τώρα η βρετανική φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες «ποιόν» της. Επίσης αρχικά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια ειδική παραγγελία που υποβλήθηκε στo Private Office της Νέας Υόρκης, όπως ονομάζει η RR τα hubs εξατομίκευσης που επιφορτίζονται με το να υποδέχονται αντίστοιχα αιτήματα και εκτός τις ΗΠΑ υπάρχουν επίσης σε Ντουμπάι, Σαγκάη, Σεούλ, ενώ το κεντρικό βρίσκεται στο Goodwood.

Aυτό σημαίνει ότι πιθανότατα αυτός που υπέβαλε το αίτημα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης Spectre είναι Αμερικανός όσο και προφανώς ευνοημένος με οικονομικούς όρους για να είναι σε θέση να παραγγείλει μια «προσωποπαγή» παραλλαγή του μοντέλου.

Το κύριο θέμα στη συγκεκριμένη Spectre δεν υπήρξε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αλλά ο σκύλος του, Bailey, ένα, υποθέτουμε, αξιαγάπητο μείγμα Labrador-Golden Retriever. Εξ ου προέκυψε και η συγκεκριμένη, δίχρωμη απόχρωση του αυτοκινήτου η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς της βρετανικής φίρμας αποτελεί νεολογισμό για το χρωματολόγιό τους και είναι εμπνευσμένη από το τρίχωμα του Bailey. Για την ιστορία τα δύο χρώματα βάφουν την Spectre είναι τα Crystal Fusion και το Beautiful Bailey με το δεύτερο να μιμείται το χρώμα των αυτιών του Bailey.

H χαρακτηριστική διακοσμητική γραμμή που διατρέχει τα πλευρά της Spectre διακόπτεται από το μοτίβο της πατούσας του Bailey σε… ακριβές αντίγραφο, ενώ η πατούσα είναι επίσης παρούσα σε αναβατήρες αλλά και σε λεπτομέρειες στις ξύλινες επενδύσεις του εσωτερικού. Το κυρίαρχο ωστόσο στοιχείο του θαλάμου επιβατών είναι μια προσωπογραφία του Bailey η οποία παρεπιδημεί ανάμεσα στα δύο πίσω καθίσματα και η οποία έχει φιλοτεχνηθεί ως μαρκετερί. Για την ολοκλήρωσή της χρειάστηκαν περίπου τέσσερις μήνες και 180 κομμάτια από εννέα τύπους ακριβού ξύλου από τα είδη που χρησιμοποιεί συνήθως η RR στα αυτοκίνητά της και χωρίς φυσικά όπως επιβάλλει η συγκεκριμένη τεχνική να χρησιμοποιηθεί κανενός είδους χρώμα.

Την εικόνα του εσωτερικού συμπληρώνουν επενδύσεις οι οποίες επελέγησαν επίσης για να παραπέμπουν στο τρίχωμα του Bailey ενώ οι μεταλλικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του Spirit of Ecstasy έχουν φινιριστεί στην απόχρωση Rose Gold.