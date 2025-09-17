Αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Rolls-Royce συνήθως έχουν το περιθώριο –όσο και εν μέρει την υποχρέωση– να αναζητούν κάθε φορά νέα όρια σε επίπεδο εξατομίκευσης και εκζήτησης. Αυτό ακριβώς επεδίωξε η βρετανική φίρμα με την one-off έκδοση της Cullinan Cosmos. Αυτή αποτελεί ειδική παραγγελία και παρόλο που η Rolls-Royce έχει να επιδείξει ουκ ολίγα δείγματα εφαρμογών που ξεπερνούν την φαντασία τόσο στην σύλληψη όσο και στην υλοποίηση, η Cosmos κατάφερε να αποφέρει μια ακόμα εξεζητημένη πρωτιά για τους Βρετανούς.

Ο λόγος βρίσκεται στο εσωτερικό της οροφής της το οποίο αποτελεί μια χειροποίητη οροφογραφία που αποτυπώνει με ακρίβεια το γαλαξία μας. Σύμφωνα με τις συστάσεις η γνώριμη όσο και απόκοσμη εικόνα του γαλαξία φιλοτεχνήθηκε στο χέρι, από έναν και μοναδικό τεχνίτη της βρετανικής φίρμας ο οποίος χρειάστηκε πάνω από 160 ώρες για να εφαρμόσει, δουλεύοντας με ακρυλικά χρώματα τις αποχρώσεις του πράσινου, του κίτρινου και του μπλε, στη δερμάτινη οροφή της Cullinan. Κρίσιμη λεπτομέρεια την εικόνα συμπληρώνει ιδανικά το ήδη γνώριμο Starlight Headliner, το φωτεινό σύμπλεγμα από LED που αποτυπώνει τα άστρα και ήδη συναντάμε σε ορισμένες άλλες συλλεκτικές και μη RR.

Πλην αυτού του μοναδικού στοιχείου της οροφής, το υπόλοιπο εσωτερικό της συλλεκτικής Cullinan κοσμείται από κεντημένα μοτίβα που παραπέμπουν σε γαλαξίες και αστέρες σε αντίστοιχες αποχρώσεις με τα βασικά χρώματα της οροφής. Για την καλύτερη ανάδειξη των παραπάνω και δημιουργώντας μια ευχάριστη αντίθεση ως κύριο χρώμα των επενδύσεων έχει επιλεγεί το Piano White για το υψηλής ποιότητας δέρμα.

Κατά τα άλλα το εξωτερικό της Cosmos βάφεται στην μάλλον ήπια και προσγειωμένη απόχρωση Arabescato Pearl ενώ την εικόνα της συμπληρώνουν οι τροχοί των 23 ιντσών αλλά και μια φωτιζόμενη, διάφανη παραλλαγή του Spirit of Ecstasy.

Για την ιστορία, η συγκεκριμένη Cullinan έχει ως προορισμό μια «οικογένεια στην Μέση Ανατολή η οποία ήθελε να δημιουργήσει κάτι που θα έμενε στην ιστορία: μια Rolls Royce που επιχειρεί να συλλάβει την έννοια του σύμπαντος και δείχνει ότι δεν υπάρχει όνειρο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί». Κατά την προσφιλή της τακτική, η βρετανική φίρμα δεν αποκαλύπτει φυσικά την ταυτότητα του παραλήπτη αλλά ούτε και πόσο κοστολογεί την υλοποίηση του συγκεκριμένου τετράτροχου ονείρου.