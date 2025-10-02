Πολλοί αναρωτιούνται γιατί στο Πέραμα και γιατί στα τελωνεία η συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι. Για να ξέρετε, το ζήτησε η ίδια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να αναδείξει τη μεγάλη έρευνα που γίνεται σε 14 χώρες (και στην Ελλάδα) για μεγάλη απάτη στα τελωνεία με παράνομες παρακρατήσεις ΦΠΑ και άλλες παράνομες ενέργειες που έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στα κοινοτικά ταμεία.

Μάλιστα σας πληροφορώ ότι στην έρευνα για τα τελωνεία, θα αναφερθεί στην τοποθέτηση της αρχικά στη σημερινή συνέντευξη Τύπου η Λ. Κοβέσι. Βέβαια, μετά θα απαντήσει σε ερωτήσεις για Τέμπη, σύμβαση 717, παράνομες επιδοτήσεις σε ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα που βρίσκονται πολύ ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα.

***

Ποιον θα φαρμακώσει;

Δεν ξέρω αν σήμερα θα πει κάτι που θα στεναχωρήσει το Μέγαρο η Ευρωπαία εισαγγελέας, ξέρω όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνει κάτι που θα το φαρμακώσει. Η έρευνα για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» προχωράει και προκύπτει εμπλοκή μελών της κυβέρνησης στο σκάνδαλο, τουλάχιστον με την μορφή της πιθανής απιστίας.

Είμαι περίεργος να δω ποιον πρωτότυπο τρόπο θα ανακαλύψει αυτήν την φορά η πλειοψηφία για να ξεπεράσει κι αυτό το αίτημα για προανακριτική, όταν, αναπόφευκτα όπως φαίνεται, θα υποβληθεί.

Ενδιαφέρον θα είναι πάντως αν ανακύψει θέμα «παραγραφής», παρά τις νομικές εφευρέσεις του Γιώργου Φλωρίδη για «διαπιστωτικές» διατάξεις που προσδίδουν αναδρομική ισχύ σε ουσιαστικούς ποινικούς νόμους. Κι αν θα επικαλεστούν την πάροδο της αποσβεστικής προθεσμίας οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ψήφισαν υπερηφάνως την διάταξη του υπουργού Δικαιοσύνης.

***

Τι ζήτησε η Κοβέσι Και μια και αναφέρομαι στην Κοβέσι, να σας πληροφορήσω πως στη συνάντηση της με τον υπουργό Δικαιοσύνης, η Κοβέσι ένα θέμα έθεσε μετ’ επιτάσεως. Τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αγγίζουν τους πολιτικούς οι εισαγγελείς. Ο υπουργός απάντησε ότι το θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών είναι στην επόμενη αναθεώρηση. Για να δούμε. Διότι χρόνια ακούω ότι ο νόμος αυτός θα αλλάξει και μόνον επιμέρους αλλαγές έγιναν… ***

Θέμα και με τον ΕΛΓΑ;

Και κάτι ακόμα για την Κοβέσι. Είχε συνάντηση με τον Γιώργο Πιτσιλή της ΑΑΔΕ δεν ξέρω αν κουβέντιασαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πιθανόν, αφού η ΑΑΔΕ ανέλαβε πλέον να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά έμαθα, ότι εκείνο που κυριάρχησε στην συζήτηση τους ήταν τα τελωνεία.

Τα τελωνεία, την καίνε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι η απάτη είναι μεγάλη και αφορά σε κινέζικα προϊόντα…

Επίσης, από τις επαφές της Λ. Κοβέσι έμαθα πως προέκυψε και ένα άλλο θέμα και μου είπαν οι πηγές μου ότι αφορά τον ΕΛΓΑ και τι έγινε την περίοδο μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ στην Θεσσαλία.

***

Η μανία του Άδωνι

Μανία καταδιώξεως έχει ο κ. Γεωργιάδης. Ό,τι και να του πουν, αυτός λέει ότι τον βρίζει το MEGA και τον πολεμάει ο Μαρινάκης.

«Με το που έφτιαξε η υγεία και πήγε τρίτη/τέταρτη, μας βρίζει το MEGΑ όλη την ημέρα, με πολεμά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βαγγέλη μου, μην βρίζεις άλλο θα με βγάλεις πρώτο. Πάει καλά η υγεία και αλλάζουμε θέματα και λέμε για τη Μαρία Καρυστιανού» είπε στο ACTION24.

Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρεται. Και καλά πάει η υγεία και πρώτος θα βγει, τι άλλο θέλει; Εκτός αν διαμαρτύρεται γιατί ο ίδιος ξέρει πολύ καλά ότι ούτε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ασχολείται μαζί του, ούτε πάει καλά η υγεία, ούτε θα βγει πρώτος και λέει μήπως αν συμβεί το πρώτο πάει λίγο καλύτερα το τρίτο.

Με το δεύτερο ο κ. Γεωργιάδης ασχολείται μόνο στον ελεύθερο χρόνο του, όσο τουλάχιστον του αφήνουν οι τηλεοπτικές του υποχρεώσεις και τα σόσιαλ μίντια.

***

Ο Αυγενάκης δεν πείστηκε Αμέσως μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου η κυβέρνηση βομβάρδισε τα ΜΜΕ με την θέση ότι η κατάθεση επιβεβαίωσε την μη ανάμιξη πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν ξέρω πόσους έπεισε, αλλά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη δεν τον έπεισε σίγουρα, αφού αυτός εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Σημανδράκο, φτάνοντας στο σημείο να τον απειλήσει με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Λίγο δύσκολο να είναι τόσο ευνοϊκή η κατάθεση, όσο διαλαλεί η κυβέρνηση, όταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος πρώην υπουργός της την θεωρεί συκοφαντική.

***

Ο Μυλωνάκης πάει Εξεταστική;

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιστολή Μυλωνάκη που θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της επιτροπής φέρνει νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Η πρόθεση του ανοίγει τη συζήτηση ξανά για τη λίστα μαρτύρων, αν και είχε συμφωνηθεί και ψηφιστεί από την πλειοψηφία να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος μαρτύρων και αργότερα να το συζητήσουν ξανά. Ωστόσο, αυτό θα κριθεί σήμερα, καθώς αναμένεται να συζητηθεί και να αποφασίσει η επιτροπή.

Η αντιπολίτευση, επιθυμεί να έρθει πού σύντομα να καταθέσει ο υπουργός για τα όσα ξέρει καθώς τα κόμματα εκτιμούν ότι είχε ενεργό ρόλο και πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Η μπάλα φαίνεται πως είναι στην πλειοψηφία.

***

Μόνο με αμοιβαιότητα

Διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ότι η Δικαιοσύνη αποδίδεται μόνο από τους δικαστές και ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τις αποφάσεις της, αλλά όποτε τον ρωτάνε γιατί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ειδικότερα, ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ για την παρακολούθησή του, κάνει ότι δεν ακούει.

Εκτός αν εννοεί ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Δηλαδή μόνο όταν και οι αποφάσεις «σέβονται» την κυβέρνηση…

***

Το… άλλο κι όχι το όλον ΠαΣοΚ του Φάμελλου

«Ο κόσμος του ΠαΣοΚ το θέλει», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη… νιοστή ερώτηση επί των προοδευτικών συνεργασιών που τόσο καιρό σέρνονται χωρίς ουσιαστικά βήματα προόδου. Θέλησα να μάθω ποια από τις «φυλές» της Χαριλάου Τρικούπη εννοούσε με την αναφορά του.

Λοιπόν, προσπαθώντας να ξεχωρίσει από το «όλον ΠαΣοΚ» τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαιτίας της αρνητικής στάσης σε κάθε ενόχλησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένα πρόσωπα στο μυαλό του. Για παράδειγμα, κάποιους από αυτούς που θα μιλήσουν για την Ελλάδα του 2030 στη διημερίδα της 10ης και 11ης Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα τριών Ινστιτούτων. Για να δούμε τι λένε αυτοί οι άλλοι…

***

Οι «αποκλεισμένοι»

Για να είναι ξεκάθαρα πάντως τα πράγματα και να μην ανακυκλώνεται εσαεί σε ποιον ακριβώς απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το ‘πε ορθά κοφτά ο Στέργιος Καλπάκης.

«Καθαρό όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη» διασαφήνισε ο γραμματέας της ΚΕ, ο οποίος σημειωτέων ήταν εξ αυτών που ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είχε εκπαραθυρώσει εν μια νυκτί από τη θέση του εκπρόσωπου Τύπου δίχως την οποιαδήποτε πρότερη ειδοποίηση. Και φυσικά ούτε που θέλει ν’ ακούει για Κασσελάκη…

***

Με Ρούτσι ο Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, όταν περνούσε η απεργιακή συγκέντρωση μπροστά από το Σύνταγμα, κατευθύνθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, εκφράζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στα δίκαια αιτήματα των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών!

***

Στους δρόμους το ΠαΣοΚ

Όλο και πιο συχνά κατεβαίνει στον δρόμο το ΠαΣοΚ. Όπως έγινε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στο σημείο της προσυγκέντρωσης στην πλατεία Κλαυθμώνος και να έχει μαζί του τους συνεργάτες και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Μέσα στην πολυκοσμία διέκρινα κάποιους βουλευτές.

Οι Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Κατερίνα Σπυριδάκη, Μιχάλης Κατρίνης, Δημήτρης Μπιάνγκης ήταν εκεί. Όπως βρέθηκαν επίσης μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου όπως οι Θόδωρος Μαργαρίτης Δημήτρης Οικονόμου, Γιώργος Τσούμας, Τόνια Αντωνίου αλλά και οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Διαμαντίδης και Θανάσης Γλαβίνας. Επαναστατική γυμναστική στο φουλ.