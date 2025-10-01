Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι ξεκινά κύκλο επαφών με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να συζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, θέματα που αφορούν στην οργάνωση του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, συνδρομή στις έρευνες που διενεργεί καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με την πληρέστερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα, θα μείνει στον θεσμικό της ρόλο, και προς τούτο στην ατζέντα των συζητήσεων της θα θέσει θέματα θεσμικής φύσεως για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των ελλήνων εισαγγελέων

Προς τούτο, σε σχέση με τις επαφές της με την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πληροφορίες αναφέρουν πως θα θέσει το θέμα του ποιος θα αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας των ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Και τούτο, διότι η ελληνική νομοθεσία, αναθέτει κατ΄αποκλειστικότητα τις προαγωγές και τις τοποθετήσεις των εισαγγελέων και των δικαστών να διενεργεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, που συγκροτείται από τον εκάστοτε πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ανώτατους δικαστικούς.

Το θέμα που θα θέσει η κυρία Κοβέσι έχει σημασία καθώς σύντομα λήγει η θητεία εισαγγελέων που υπηρετούν σήμερα στο εθνικό κλιμάκιο, όπως της κυρίας Πόπης Παπανδρέου.

Οι επαφές με τον υπουργό Δικαιοσύνης

Σε ό,τι αφορά τις επαφές της με τον υπουργό Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναμένεται να θέσει αιτήματα ενίσχυσης με προσωπικό του εθνικού κλιμακίου στη χώρα μας καθώς και ένα γενικότερο θέμα που σχετίζεται με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης που προβλέπει (κυρώθηκε και από τη χώρα μας) ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της Ε.Ε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να έχει επαφές και με άλλους κυβερνητικούς παράγοντες, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και άλλους.

Σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη Τύπου εκ μέρους της, έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη 10 το πρωί αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί που θα γίνει, καθώς και σημαντικές παράμετροι που αφορούν τη διερμηνεία αλλά και θέματα για το ποιοι δημοσιογράφοι, πλήν των διαπιστευμένων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, θα λάβουν μέρος.