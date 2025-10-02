Εικόνες ντροπής βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής, όπου οι φοιτητές συγκατοικούν με ποντίκια σε ένα κτίριο με μηδενικές συνθήκες υγιεινής, το τρεχούμενο νερό έχει καφέ χρώμα και οι διάδρομοι είναι πλημμυρισμένοι.

«Στο θέμα των υποδομών, η σκουριά μεταφέρεται μέσω του νερού με το οποίο πλενόμαστε, τα ποντίκια με τα οποία μένουμε μαζί ουσιαστικά γιατί βρίσκουμε ακαθαρσίες στα δωμάτια, τις πλημμύρες που συμβαίνουν σε ορισμένα δωμάτια. Όλες αυτές οι συνθήκες, πλειοψηφικά, δεν είναι βιώσιμες για τους φοιτητές», αναφέρει φοιτήτρια και ένοικος της εστίας στην εκπομπή του MEGA, Buongiorno.

«Δεν μας τιμά»

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΔΠΘ, Φώτης Μάρης ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα.

«Είναι μία εικόνα η οποία δεν μας τιμά. Η συγκεκριμένη φοιτητική εστία είναι στη διαχείριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), όχι του ΔΠΘ. Παρόλα αυτά, εμείς συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Υποστηρίζουμε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με υπηρεσίες τεχνικής υπηρεσίας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ήδη συμφωνήσαμε μαζί τους και ολοκληρώνουμε μία μελέτη άμεσων παρεμβάσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν το αμέσως χρονικό διάστημα» ανέφερε.

«Από εκεί και πέρα, έχουμε χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Παιδείας και μέχρι τον Δεκέμβριο ολοκληρώνουμε τη μελέτη εκ βάθρων ανακατασκευής της συγκεκριμένης φοιτητικής εστίας όπως και του φοιτητικού εστιατορίου» είπε.

«Σε ό,τι αφορά τα θέματα του νερού, το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε χρόνο αυτήν την εποχή. Επειδή η φοιτητική εστία παραμένει κλειστή για δύο μήνες περίπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού και τα δίκτυα είναι παλιά, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας έχουμε αυτό το θέμα. Οι συστάσεις οι οποίες έχουμε κάνει, έχουν να κάνουν με το να αφεθεί το δίκτυο να τρέξει έτσι ώστε να απομακρυνθούν ό,τι περιέχει μέσα σε πρώτη φάση και αμέσως μετά το εργαστήριο δημόσιας υγείας του πανεπιστημιακού μας νοσοκομείου κάνει τις αντίστοιχες αναλύσεις» τόνισε.

«Εμείς μένουμε εδώ μία 5ετια και αυτό το φαινόμενο είναι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο βρίσκουμε τρωκτικά, έντομα. Και υπάρχουν και παιδιά μεταπτυχιακά τα οποία μας λένε ότι αυτή η κατάσταση ήταν και πριν τον Covid», λέει φοιτητής και ένοικος της εστίας.

«Η ουσία είναι η επίλυση των προβλημάτων, δεν είναι αν νιώθουμε εμείς καλά. Προφανώς και δεν νιώθουμε καλά, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας παρεμβαίνουμε και πέρα από τις δυνατότητες του νόμου» επισημαίνει ο πρύτανης.

«Υπάρχουν φοιτητές που βρήκαν ποντίκι μέσα στο σπίτι τους και πλήρωσαν εκείνοι μόνοι τους για απολύμανση. Υπάρχει φοιτητής που έχει πληρώσει 150 ευρώ για απολύμανση του δωματίου του», λένε οι φοιτητές της εστίας.