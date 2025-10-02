Στον απόηχο της συνέντευξης που παραχώρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι και των όσων είπε για τη διαφθορά στη χώρα μας, πηγές από το περιβάλλον του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχολιάζουν πως «σήμερα η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη, συνολικά, για τη χώρα και πρέπει να την ξεπεράσουμε. Πρέπει να βγούμε μπροστά, με δικαιοσύνη, με διαφάνεια και λογοδοσία, και στους δήμους. Παντού». Παράλληλα, συνεργάτες του κ. Δούκα κάνουν λόγο για, «απίστευτες διατυπώσεις, χοντρά πράγματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μία βαθιά σήψη».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων βρέθηκε σήμερα το πρωί στο πάνελ του τηλεοπτικού πλατό του ΣΚΑΪ και παραχώρησε συνέντευξη στους δημοσιογράφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Μίλησε για όλα τα έργα που τρέχουν αυτή την στιγμή στο Δήμο Αθηναίων, τα ανοιχτά μέτωπα με την κυβέρνηση, αλλά και τα εσωκομματικά ζητήματα του ΠαΣοΚ.

«Εχουμε ένα κοινό στόχο με τον Ν. Ανδρουλάκη»

Με ενωτική διάθεση σχολίασε την σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Έχουμε ένα κοινό στόχο, και ο κοινός στόχος είναι να μπορέσει να ανέβει το ΠαΣοΚ» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας πως «ενώνουμε τις προσπάθειές μας, θέλουμε πολιτική αλλαγή για να μην βλέπουμε την κυρία Κοβέσι να λέει όλα αυτά που λέει και αυτό παλεύουμε».

Ο Χάρης Δούκας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ακόμη και σε αυτές που έγιναν και αφορούν το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Είμαι Δήμαρχος, το έχω πει και είναι έγνοια μου μεγάλη να παλέψω για την Αθήνα. Οι βουλευτικές είναι το 2027, Νοέμβριο του 2028 είναι οι δημοτικές, και νομίζω ότι χρέος μου είναι, για να τιμήσω και την ψήφο των Αθηναίων, να αποδεικνύω κάθε μέρα με τη δουλειά που κάνω, το διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα μπορούσε να έχει και η χώρα με ένα θετικό παράδειγμα για την Αθήνα».

«Δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες»

Σχολιάζοντας επίσης τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου ο Χάρης Δούκας βρήκε την ευκαιρία να βάλει το δικό του πλαίσιο και δώσει έμμεση στήριξη στον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο είχαν διεκδικήσει αμφότεροι την ηγεσία του ΠαΣοΚ.

Ο Χάρης Δούκας επεσήμανε χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες. «Δεν θέλω να σχολιάσω ό,τι λένε στελέχη του ΠαΣοΚ. Νομίζω, όμως, ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες. Δεν υπάρχει Πρόεδρος με προθεσμίες» ήταν τα λόγια του και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «νομίζω ότι όλοι μαζί με ενότητα, χωρίς εσωστρέφεια, να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα συνέδριο το οποίο, πρέπει να είναι μεγάλο, δημοκρατικό, πολιτικό, να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να φτιάξουμε κείμενα, να το αγκαλιάσει η κοινωνία, να είναι συνδιαμορφωτές, για να μπορέσει να ενδυναμώσει την προσπάθειά μας».