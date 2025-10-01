Στον ολισθηρό δρόμο της εμπλοκής του στρατού στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που απειλείται με λουκέτο το αμερικανικό δημόσιο εξαιτίας της διαμάχης για τον προϋπολογισμό.

Με μια διχαστική ομιλία ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας ο Τραμπ απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές πόλεις ως «πεδίο δοκιμών» του αμερικανικού στρατού σε εφαρμογή του δόγματος «νόμος και τάξη».

Η έκτακτη σύνοδος εκατοντάδων Αμερικανών στρατηγών και ναυάρχων, που συγκάλεσε χθες στη βάση Κουάντικο στη Βιρτζίνια ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έμοιαζε με προεκλογική συγκέντρωση-τουλάχιστον σε ότι αφορά τη στάση του Τραμπ.

«Είναι και αυτό πόλεμος»

Ο πρόεδρος Τραμπ, που εκ της θέσεως του είναι και ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, εξαπέλυσε μύδρους εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του τους οποίους περιέγραψε ως «εσωτερικό εχθρό, που δεν διαφέρει από τον εξωτερικό εχθρό αλλά είναι πιο δύσκολος γιατί δεν φορά στολή».

«Θα τακτοποιήσουμε έναν προς έναν τους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς» στο Σαν Φρανσίσκο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους αντίστοιχους δημάρχους και κυβερνήτες πολιτειών που αντιδρούν στην κατασταλτική πολιτική του ενώ τόνισε πως ορισμένοι από τους στρατηγούς που βρίσκονταν στην αίθουσα θα έχουν σημαντικό ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των σχεδίων του. «Είναι και αυτό πόλεμος, είναι ο πόλεμος εκ των έσω», είπε ο Τράμπ.

Καθ΄οδόν προς τη βάση ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως δεν θα διστάσει να απολύσει «επί τόπου» όποιον στρατιωτικό δεν είναι της αρεσκείας του. Ωστόσο έλειψαν από την ομιλία του τα παρατεταμένα χειροκροτήματα και οι ζωηρές επευφημίες όπως συμβαίνει στις άλλες ομιλίες του Τραμπ.

«Ποτέ άλλοτε δεν έχω βρεθεί σε τόσο σιωπηλή αίθουσα, αν θέλετε να χειροκροτήσετε, χειροκροτήστε», τους προέτρεψε ο Τραμπ αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, η στρατιωτική ηγεσία πήρε τις επιβαλλόμενες, εκ του Συντάγματος, αποστάσεις από την πολιτική ηγεσία και τηρώντας ουδετερότητα είχε ειδοποιήσει τους υφισταμένους στρατηγούς και ναυάρχους να αποφύγουν τις ζωηρές αντιδράσεις.

Οι ανώτατοι αξιωματικοί χειροκρότησαν μόνο όταν χειροκρότησαν οι επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου, όπως συμβαίνει στο ετήσιο προεδρικό διάγγελμα για την Κατάσταση του Έθνους.

To «μασάζ» στους στρατηγούς

Πριν από την ομιλία του Τραμπ, ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ από τη μια έκανε «μασάζ» στους στρατηγούς ανακοινώνοντας την κατάργηση των «ηλίθιων κανόνων εμπλοκής» εναντίον των εχθρών της Αμερικής, την κατάργηση της «woke ατζέντας» στο στρατό, την επαναφορά των ανδρικών προτύπων καθώς και τη χαλάρωση των πειθαρχικών κανόνων (που είχαν επιβληθεί μετά από σειρά σκανδάλων για κακοποιήσεις και διακρίσεις). Και από την άλλη μίλησε ειρωνικά για τους «χοντρούς» ανώτερους αξιωματικούς στο Πεντάγωνο οι οποίοι δεν πληρούν τα πρότυπα φυσικής κατάστασης που αρμόζουν στις θέσεις τους ή διατηρούν μούσι.

«Η εποχή της πολιτικά ορθής, υπερβολικά ευαίσθητης ηγεσίας του τύπου «μην πληγώνεις τα συναισθήματα κανενός» τελειώνει τώρα σε κάθε επίπεδο», είπε ο Χέγκσεθ, αναφερόμενος στις πολιτικές κατά των διακρίσεων που είχαν προωθήσει προκάτοχοί του επί κυβερνήσεων των Δημοκρατικών (Ομπάμα, Μπάιντεν).

«Τους είπαν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι το ίδιο πράγμα ή ότι οι άνδρες που νομίζουν ότι είναι γυναίκες είναι απολύτως φυσιολογικοί», είπε ο Χέγκσεθ ενώ διέταξε να επανεξεταστεί ο ορισμός της τοξικής ηγεσίας, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, ώστε «οι ηγέτες να έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν πρότυπα χωρίς φόβο αντιποίνων ή δεύτερες σκέψεις».

Ο υπουργός Άμυνας προέτρεψε όποιον δεν συμφωνεί με αυτές τις αλλαγές να παραιτηθεί. Τις παραιτήσεις των διαφωνούντων στρατηγών ζήτησε και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος λίγο αργότερα και ενώ κλιμακωνόταν η σύγκρουση με τους Δημοκρατικούς για τον προϋπολογισμό απείλησε με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Το σκηνικό στο Κουάντικο προκάλεσε αίσθηση σε πολλούς Αμερικανούς αναλυτές, με ορισμένους από αυτούς να μιλούν για μουσολινικού τύπου ομιλία του Τραμπ, άλλους να την θεωρούν προάγγελο πολέμου στο εξωτερικό (ακόμα και παγκόσμιου πολέμου) και άλλους να επικροτούν την επιστροφή στη στρατιωτική πειθαρχία.

Πολλοί αναλυτές σχολίασαν το υψηλό κόστος για τη μετακίνηση των στρατηγών και των ναυάρχων από τα πόστα τους ανά τον κόσμο, προκειμένου να παραστούν στη φιέστα του Κουάντικο ενώ θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αρκετά δημοσιεύματα υπενθύμισαν ότι ο Τραμπ, που μιλά με στόμφο για το στρατό, είχε αποφύγει πέντε φορές να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του στον πόλεμο του Βιετνάμ, τις τέσσερις λόγω σπουδών και την πέμπτη φορά με απαλλαγή λόγω ιατρικού προβλήματος, χάρις στη σχετική βεβαίωση που εξασφάλισε ο πλούσιος πατέρας του από φίλο γιατρό.