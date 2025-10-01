Ξανά μαζί φαίνεται πως είναι ο πρώην CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον με τη γυναίκα του, μετά το περιβόητο σκάνδαλο με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, που βρέθηκαν αγκαλιά σε kiss cam συναυλίας των Coldplay.

Οι δυο τους, αν και παντρεμένοι με άλλα άτομα, έσπευσαν αμέσως να κρυφτούν καλύπτοντας τα πρόσωπά τους, με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, να σχολιάζει αστειευόμενος: «Ή έχουν σχέση… ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Η στιγμή έγινε αμέσως viral στα social media, με τον 51χρονο Μπάιρον και την 53χρονη Κάμποτ να ταυτοποιούνται γρήγορα και στη συνέχεια να παραιτούνται από τις δουλειές τους.

Οι συνέπειες δεν ήταν μόνο επαγγελματικές αλλά και προσωπικές. Η σύζυγος του Μπάιρον, Μέγκαν, άλλαξε το όνομά της στα κοινωνικά δίκτυα με αυτό του πατέρα της (Κέριγκαν) και μετακόμισε από το σπίτι που εμενε με τον σύζυγό της στο Νορθμπόρο της Μασαχουσέτης.

Ο πρώην σύζυγος της Κάμποτ, Άντριου Κάμποτ, αναγκάστηκε επίσης να εκδώσει ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διαδικασία διαζυγίου κατά τον χρόνο της συναυλίας.

Πικνίκ στην παραλία για το ζευγάρι

Όπως είδε ρεις μήνες μετά το σκάνδαλο, εικόνες από το Μέιν δείχνουν τον Μπάιρον και τη σύζυγό του, Μέγκαν, ξανά μαζί σε παραλία, παρά τις φήμες για οριστικό χωρισμό. Σε φωτογραφίες φαίνονται μαζί να κάνουν πικνίκ στην παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Οι δυο τους κάθονταν σε καρέκλες θαλάσσης φορώντας πουλόβερ, πίνοντας αναψυκτικά και τρώγοντας σνακ.

Photos reveal surprising plot twist for disgraced CEO caught in Coldplay kiss-cam saga pic.twitter.com/gpplTjI9IK — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 30, 2025

Το επόμενο πρωί, παπαράτσι τους απαθανάτισαν σε έναν χαλαρό περίπατο, και οι δύο με τις βέρες τους στα χέρια. Έδειχναν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, συζητώντας μεταξύ τους.

Η τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση του Μπάιρον και της Κάμποτ παραμένει άγνωστη, καθώς τα διαδικτυακά τους προφίλ έχουν εξαφανιστεί. Στο μεταξύ, το σπίτι των Μπάιρον στη Μασαχουσέτη φαίνεται εγκαταλελειμμένο, ενώ τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση διαζυγίου ούτε στη Μασαχουσέτη ούτε στο Μέιν.