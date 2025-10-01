Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι για την προστασία της υγείας του, η οποία είναι επιβαρυμένη ύστερα από 17 ημέρες απεργίας πείνας.

Η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, καθώς το Σύνταγμα έχει πλημμυρίσει από διαδηλωτές λόγω της σημερινής απεργίας και η επαφή του με κάποιον ιό λόγω του συνωστισμού θα ήταν επικίνδυνη για τον ήδη εξαντλημένο οργανισμό του.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν αναφέρουν πως ο κος Ρούτσι παρουσιάζει ταχυκαρδία, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι προχώρησε σε απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το αίτημα του δεν αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA αλλά και στη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Αναβάλλεται η εκταφή του Ντένις

Εάν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή γιου του Πάνου Ρούτσι και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του την ερχόμενη Παρασκευή, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

«Πράσινο φως» και για την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη

Νωρίτερα, την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως, μετά την απόρριψη της τρίτης κατά σειρά αίτησης εκταφής από την πρόεδρο εφετών, ο πατέρας του Παύλος Ασλανίδης είχε υποβάλει προ ημερών ξανά αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνα Παπαϊωάννου ζητώντας α) την εκταφή του γιου του Δημήτρη Ασλανίδη και β) τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του στο έγκλημα των Τεμπών.

Επίσης, το αίτημα αφορούσε και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά.