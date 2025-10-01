Σε εξέλιξη οι απεργιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου η Αθήνα, με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.
Ειδικότερα, η ΓΣΕΕ αντιδρά στο νομοσχέδιο που θεσμοθετεί 13ωρη εργασία, καταγγέλλοντας ότι πλήττει ευθέως τα εργασιακά δικαιώματα, και ζητά ελεύθερες διαπραγματεύσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.
Όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, τα κύρια αιτήματά της είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ. Παράλληλα, η Συνομοσπονδία διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.
Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στο Δημόσιο.
Κοινό αίτημα συνδικάτων και εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων απέναντι στην ακρίβεια που, όπως τονίζουν, «λεηλατεί» τα εισοδήματα.
Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην απεργία, απηύθυναν οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ)που διεκδικούν την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, την κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές τους και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο.
Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ πραγματοποιείται στα Προπύλαια.
Μεταξύ των κύριων διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ είναι η απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, το 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως των τριετιών (2012-2023), της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων, καθώς και άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.
Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας κάλεσε επίσης τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠαΣοΚ
Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσουμπα
Στο πλαίσιο της απεργίας, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτήρισε «μεγάλο αγώνα» τη σημερινή κινητοποίηση της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο.
Όπως τόνισε, ο στόχος δεν περιορίζεται μόνο στην απόσυρση του «επαίσχυντου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις 13 ώρες δουλειάς», αλλά ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς πρέπει να ζουν οι εργαζόμενοι στον 21ο αιώνα.
«Την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων και της τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε, «ο αγώνας πρέπει να είναι για λιγότερες ώρες δουλειάς, για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, για περισσότερο ελεύθερο χρόνο, για πολιτισμό, αθλητισμό, για να μπορεί ο γονιός να βλέπει τα παιδιά του, να συμμετέχει στα κοινά και να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, σε μια νέα κοινωνία».
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει
Σύμφωνα με την Τροχαία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Αθηνάς.
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Το Μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 9.00-17.00.
Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9.00-21.00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5.00) έως τις 9.00 το πρωί και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας (00.00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10.00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν έως και πριν τις 20.00.
Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ενωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.
Ταξί και άλλα μέσα
Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.
Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.
Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Κανονικά οι πτήσεις
Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία είχε αποφασίσει να συμμετάσχει και η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.
Ωστόσο, η απεργία τους κρίθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά.
ΟΑΣΘ
Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.
Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.
Σχολεία
Το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Αν η συμμετοχή είναι μαζική ενδέχεται κάποιες σχολικές μονάδες να μείνουν κλειστές.
Τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη
Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Θεσσαλονίκης καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του νομού Θεσσαλονίκης, τους ανέργους, τους φοιτητές, τους νέους και τις νέες να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025, στη συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο του ΕΚΘ στις 10:30 το πρωί και στην πορεία που θα ακολουθήσει στους δρόμους της πόλης.
Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία θα συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Αυτό σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα θα μείνει χωρίς αστικά λεωφορεία, με τα δρομολόγια να είναι περιορισμένα και με προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).