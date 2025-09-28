Νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι αναφέρει ότι «η απεργία πείνας είναι υπόθεση όλων μας», ζητά «οξυγόνο και δικαιοσύνη στους αγώνας μας» καθώς και «να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά του», όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών.

Το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης, με βασικό σύνθημα: « Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης σκοτώνει».

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας παρά τη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του, και αυτό γιατί έδωσε το «πράσινο φως» μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.