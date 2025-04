Ο Eric Dane ανακοίνωσε ότι πάσχει από ALS- Συγκλονίζει ο «Dr. Sloan» του Grey’s Anatomy

Ο Dane είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Rebecca Gayheart από το 2004. Αν και εκείνη είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2018, οι δύο τους φαίνεται να έχουν έρθει ξανά κοντά, καθώς σύμφωνα με το People, η Gayheart υπέβαλε αίτημα να απορριφθεί η αίτηση πρόσφατα.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 15χρονη Billie Beatrice και τη 13χρονη Georgia Geraldine, οι οποίες μεγαλώνουν με τη στοργή και των δύο γονιών, παρά τις δυσκολίες στη σχέση τους.

Το ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), ή αλλιώς νόσος του Lou Gehrig, είναι μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση. Προκαλεί βλάβες στους κινητικούς νευρώνες, οι οποίοι ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει σταδιακά τη δυνατότητα των ασθενών να μιλούν, να κινούνται, να καταπίνουν και τελικά να αναπνέουν.

Σύμφωνα με την ALS Association, οι περισσότεροι ασθενείς διαγιγνώσκονται μεταξύ 40 και 70 ετών, με την πορεία της νόσου να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, ενώ στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι έως και 30.000 άνθρωποι ζουν με τη συγκεκριμένη πάθηση.

Μετά την ανακοίνωση του Dane, τα κοινωνικά δίκτυα πλημμύρισαν από μηνύματα στήριξης και αγάπης. Συνάδελφοί του, θαυμαστές και φίλοι στάθηκαν στο πλευρό του, τονίζοντας τη γενναιότητα και τη θετική του στάση.

Eric Dane shares that he has been diagnosed with ALS.



“I am grateful to have my loving family by my side as we navigate this next chapter. I feel fortunate that I am able to continue working and am looking forward to returning to set of ‘Euphoria’ next week. I kindly ask that… pic.twitter.com/omQDBdeIkL