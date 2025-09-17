Οι Νύχτες Πρεμιέρας θα γίνουν με αιφνίδιες αλλαγές φέτος και σημαντικές περικοπές στο πρόγραμμά τους, αλλά φέρνουν κοντά μας τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, καθώς και μία ακόμη σπουδαία κινηματογραφική προσωπικότητα: τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν. Ο τελευταίος θα παρευρεθεί σε ειδική εκδήλωση του Φεστιβάλ απονομής Τιμητικού Βραβείου συνολικής προσφοράς του στον κινηματογράφο και προβολή της ταινίας «Το τέλος μιας σχέσης».

Γνωρίζουμε ήδη ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επιστρέφει στην υποκριτική, επτά χρόνια μετά την «Αόρατη κλωστή», προκειμένου να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη», στην οποία πρωταγωνιστεί και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον γιο του Ρόναν Ντέι-Λιούις, ο οποίος θα είναι επίσης στην Αθήνα. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σπουδαίους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Στο πλευρό των παιδιών με αναπηρία

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός έχει έρθει ξανά στην Ελλάδα στηρίζοντας σθεναρά το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, ενώ έχει επισκεφθεί τη χώρα μας και ως προσκεκλημένος των Νυχτών Πρεμιέρας. Η σχέση του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με την «Πόρτα ανοιχτή» ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας «Το αριστερό μου πόδι».

Για να παίξει το ρόλο ενός ανθρώπου με σοβαρή κινητική αναπηρία, ο ηθοποιός πέρασε τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία, όπου ένας μικρός του είπε: «Δεν τα πας άσχημα, Dan, αλλά ακόμα δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά». Μετά από αυτή τη προσωπική επαφή με παιδιά με αναπηρία, ο ίδιος επέμενε όλα τα έσοδα από την προβολή της ταινίας του στην Αθήνα, να διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Την επομένη της πρεμιέρας ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επισκέφτηκε τα παιδιά της Πόρτας Ανοιτής, και εκείνα του χάρισαν ένα γούρι/φυλακτό που το είχε στη τσέπη του, μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ. Την επομένη το πρωί τηλεφώνησε για να πει στην κα Δάφνη Οικονόμου, επίτιμη πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος της Πόρτας Ανοιχτής: «Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!». Έκτοτε, ο ηθοποιός δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής.

Δραματικές αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω ΕΣΠΑ

Στα δυσάρεστα νέα είναι οι αλλαγές και οι δραστικές μειώσεις στο πρόγραμμα που υποχρεώθηκε να κάνει φέτος το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που διαθέτει η Αθήνα. Μαθαίνοντας αιφνιδίως στην Ελευσίνα στις 27 Ιουνίου ότι δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας, το φεστιβάλ αναγκάστηκε να προχωρήσει στην 31η διοργάνωσή του με δραματικά περικομμένο προϋπολογισμό (από το 2012 έως σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Αττικής, μέσω των διαχειριστικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ που κάλυπταν την περίοδο των 13 αυτών χρόνων, στήριξαν ενεργά όλες τις διοργανώσεις του Φεστιβάλ).

Το φετινό πρόβλημα με τη δυσλειτουργία των επιχορηγήσεων των πολιτιστικών φεστιβάλ μέσω του νέου ΕΣΠΑ οδήγησε σε περικοπές στο πρόγραμμα των Νυχτών Πρεμιέρας και περιορισμό των δράσεων του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι βρέθηκαν από πάγιες ιδιωτικές – εμπορικές συμφωνίες, την στήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) που συνέβαλε και φέτος στην υλοποίηση των δράσεων του Φεστιβάλ, καθώς και από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με περιορισμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και με την έκτακτη υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Με αυτό τον τρόπο διατηρήθηκε ο διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης.

Όπως σημείωσε στη σημερινή συνέντευξη τύπου των Νυχτών Πρεμιέρα η εκτελεστική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τατιάνα Παππά Μπετροτσιάν: «Ο φετινός επανασχεδιασμός του προγράμματος, λόγω του περιορισμού της δημόσιας χρηματοδότησης, υπήρξε ένα ηχηρό καμπανάκι για την εύθραυστη θέση που κατέχει ο σύγχρονος πολιτισμός στις προτεραιότητες της Πολιτείας. Η αβεβαιότητα και η ασυνέχεια θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο το μέγεθος και το κύρος αλλά και την ύπαρξη ενός θεσμού που έχει αποδείξει την αξία του στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας».

Οι Νύχτες Πρεμιέρας ζητούν από την ελληνική πολιτεία να δράσει προς την σωστά κατεύθυνση για «τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση του Φεστιβάλ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχειά του και η αποκατάσταση του πλήρους προγράμματος από την επόμενη χρονιά, καθώς και τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής στήριξης των κινηματογραφικών και πολιτιστικών θεσμών, με έναν προγραμματισμό και μια σταθερότητα που ξεπερνά τον ορίζοντα της μιας χρονιάς ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξή τους».

Μειωμένο πρόγραμμα, σπουδαίοι προσκεκλημένοι

Ο φετινός προϋπολογισμός των Νυχτών Πρεμιέρας που έχει συρρικνωθεί στο 1/3 του καθιερωμένου μπάτζετ, περιλαμβάνει πολύ λιγότερες ταινίες όταν κανονικά το Φεστιβάλ προβάλλει κάθε χρόνο πάνω από 100, αναγκαστικά λιγότερα slot ταινιών και αφήνει εκτός της διοργάνωσης τα Αφιερώματα, τις Ειδικές Προβολές, το τμήμα Midnight και το τμήμα Music & Film. Παραμένουν τα τμήματα: Διεθνές Διαγωνιστικό, Ντοκιμαντέρ και Μικρού Μήκους. Έτσι διατηρείται και ο διεθνής χαρακτήρας του φεστιβάλ.

Στις μεγάλες πρεμιέρες του φεστιβάλ συγκαταλέγονται ο «Μυστικός πράκτορας» («The Secret Agent»), μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, καθώς και οι παραγωγές «Καμία άλλη επιλογή» του Παρκ Τσαν-γουκ και «After the hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο. Στα highlights της διοργάνωσης και το μάστερκλας που θα δώσει ο υποψήφιος για Όσκαρ μοντέρ, Γιώργος Μαυροψαρίδης («Η ευνοούμενη», «Poor things»).

Λόγω των ανωτέρω περικοπών, οι φετινές Νύχτες δεν δύνανται να εκδώσουν διαπιστεύσεις, ενώ προβλέπεται η έκδοση περιορισμένου αριθμού ειδικών καρτών διαρκείας 10 προβολών, στην τιμή των 80 ευρώ, με προνόμιο προτεραιότητας στην προπώληση και αποκλειστική πρόσκληση στην τελετή έναρξης. Το κοινωνικό προφίλ του θεσμού διατηρείται με τις Κάρτες ΑΜΕΑ και Ανέργων να παραμένουν και στην 31η διοργάνωση.

Το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου διαδικτυακά. Η ταινία έναρξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου και η ταινία λήξης τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή λήξης και απονομής βραβείων του Διεθνούς Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ».

INFO Οι ταινίες του 31ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (1-12 Οκτωβρίου) θα φιλοξενηθούν στις αίθουσες Δαναό, Cinobo Όπερα, Άστυ, Άστορ και Τριανόν.