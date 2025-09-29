Είχα αναφερθεί από τη στήλη αυτή στο δισεπίλυτο πρόβλημα λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να δίνεται και στη χώρα μας η δυνατότητα σπουδών και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, με απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση την ουσιαστική και άμεση ενδυνάμωση των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, η οποία δυστυχώς δεν τηρήθηκε, παρά την λειτουργία των μη κρατικών με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Αξίζει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι η εγγραφή σε οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αυτών των πανεπιστημίων θα εξασφαλίζεται με τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων πανελλαδικά μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8. Ιδιαίτερα ταξικό το σύστημα, καθώς… ο έχων εισάγεται όπου επιθυμεί, και ο μη έχων βασανίζεται με τις Πανελλήνιες, και ίσως καταφέρει να εισαχθεί στα δημόσια πανεπιστήμια!

Ακριβώς για τον λόγο αυτόν, δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι πρώτη μέριμνα του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση των αξιόλογων πανεπιστημίων μας, που θα προκύψει μόνον από την άμεση και έμπρακτη ενίσχυσή τους (στελέχωση μόνιμου διδακτικού προσωπικού, οικονομικές αποδοχές, έρευνα, φοιτητική μέριμνα , διοικητικό προσωπικό, υποδομές).

Αναγκαία, εξάλλου, είναι η επανεξέταση του ακαδημαϊκού χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αξιολόγηση του έργου των πανεπιστημίων, ενέργειες, που έπρεπε να έχουν προηγηθεί προκειμένου να μην κινδυνεύουν με κλείσιμο ορισμένα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια μετά την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο επί χρόνια λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία, απαξιώνεται.

Το ΕΑΠ έδωσε την ευκαιρία σπουδών σε χιλιάδες νέους, που δεν είχαν άλλη επιλογή από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την παρακολούθηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και με την παράλληλη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τις μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Οι νέες κυβερνητικές επιλογές παρεμποδίζουν την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων του ΕΑΠ, και με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση στο υπουργείο Παιδείας.

Δυστυχώς τα προβλήματα με τα πανεπιστήμια συνεχίζονται με ανησυχητικές αποκαλύψεις. Ερευνητές, 875 τον αριθμό, από όλες τις βαθμίδες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας ξέσπασαν και διαμαρτυρήθηκαν για το φιάσκο του έργου «Trust Your Stars», που δεν αφορά στενά το συγκεκριμένο έργο, αλλά τον τομέα της έρευνας ευρύτερα στην Ελλάδα. Παρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την ενίσχυσή της έρευνας, οι απαράδεκτες αξιολογήσεις των προτάσεων που υποβλήθηκαν για το αναφερόμενο πρόγραμμα, με στόχο να αναδείξουν τους άριστους «τα αστέρια» στην έρευνα, οδηγούν στην αποτυχία ενός προγράμματος με αναπτυξιακές προοπτικές για την χώρα μας. Η κυβέρνηση, προς το παρόν, ποιεί την νήσσαν για το θέμα.

Ιδέες για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, υπάρχουν. Οπως διάβασα σε άρθρο της κυρίας Δήμητρας Κρουστάλλη, υπάρχει το σχέδιο του Σπύρου Αρταβάνη –Τσάκωνα για την οργάνωση της βασικής έρευνας από μία δομή, καθώς και η πρόταση για τη δημιουργία είτε χωριστού υπουργείου για την έρευνα ή μιας αυτόνομης δομής εντός του υπουργείου Παιδείας, η οποία να μην εξαρτάται ούτε από τον υπουργό Παιδείας ούτε από τον υπουργό Ανάπτυξης.

Τα παχυλά κοινοτικά κονδύλια που προσφέρονται, θα πρέπει να αξιοποιούνται ανάλογα, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα πανεπιστήμια, και για την επιτυχία αυτού του στόχου, θα πρέπει να συμβάλουν από κοινού όλα τα κόμματα, προς όφελος της χώρας, που έχει την τύχη να διαθέτει πολλά «αστέρια»!

Κάθε φορά που σκέπτομαι την μόνιμη έλλειψη στρατηγικής στην εκπαιδευτική πολιτική, και όχι μόνο, ο νους μου πηγαίνει στον μεγάλο και αδικημένο πρώτο κυβερνήτη της τον Ιωάννη Καποδίστρια, τα αναλυτικά προγράμματα του οποίου, για όλους τους τομείς ανάπτυξης του τόπου, και για την Παιδεία, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόμη και σήμερα. Ετσι και εμείς τον ανταμείψαμε με την… δολοφονία του!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.