Την περασμένη Παρασκευή, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ανακοινώθηκε η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α. για τη διεκδίκηση του Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Είναι η ταινία «Arcadia», δεύτερη μεγάλου μήκους μυθοπλασίας του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη για την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Αξιοπρεπής επιλογή η ταινία του Ζώη, ενός σκηνοθέτη που το «ΒΗΜΑ» έχει στηρίξει από την πρώτη κιόλας μικρού μήκους ταινία του, το «Casus Belli» όταν είχε επιλεγεί για να παιχτεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας.

Αλλά το χαρμόσυνο, όχι μόνο για μένα αλλά για όλους, θα πρέπει να είναι η «αναίμακτη» διαδικασία επιλογής της ταινίας, η οποία διαδικασία ήρθε σε πλήρη αντιπαράθεση με την περσινή που μας έκανε διεθνώς ρεζίλι και για την οποία μπορείτε επίσης να διαβάσετε εδώ.

Σύμφωνα με τροποποιήσεις του νόμου οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (10 Ιουλίου 2025, Τεύχος δεύτερο Αριθμός φύλλου 3615), το κινηματογραφικό έργο με το οποίο πλέον εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων Όσκαρ προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής.

Τα μέλη αυτής της επιτροπής διορίζονται από το ΥΠΠΟ κατόπιν υπόδειξής τους από τους ίδιους τους φορείς τους.

Άρα υπάρχει πλέον διαφάνεια και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τίποτα.

Η επιτροπή φέτος αποτελούνταν από εκπροσώπους των κάτωθι φορέων: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. – Creative Greece S.A. (ΕΚΚΟΜΕΔ), Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα, Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, Ένωση Παραγωγών Έργων Επικοινωνίας (PACT), Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας, Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων,.

Θεωρώ μεγάλη επιτυχία που όπως έμαθα από έγκυρη πηγή, όλα φέτος κύλησαν ομαλά, δημοκρατικά και πολιτισμένα.

Αυτό έχει κατ’ αρχάς σημασία.

Και προτιμώ να ξεχάσω την απαράδεκτη περσινή διαδικασία με την σκανδαλώδη ανακατωσούρα (παραιτήσεις μελών, ακυρώσεις αποφάσεων, αποσύρσεις ταινιών κ.ο.κ.) που έλαβε χώρα για την επιλογή της ελληνικής ταινίας που θα εκπροσωπούσε την χώρα μας στα Οσκαρ 2025.

Η ταινία που πέρσι είχε προταθεί τελικά από το ΥΠΠΟ προς την Ακαδημία των Οσκαρ ήταν η «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα, γιατί ήταν η μόνη που δεν είχε αποσυρθεί ως κίνηση «επανάστασης» απέναντι στον Υπουργείο Πολιτισμού για την ακύρωση της πρώτης γνωμοδοτικής επιτροπής.

Δυστυχώς, πολύς κόσμος θεώρησε λάθος που η «Φόνισσα» δεν είχε επίσης αποσυρθεί.

Προσωπικά πάντα έλεγα το αντίθετο: για ποιο λόγο να το κάνει; Γιατί να βγει από την διαδικασία. Για ποιό λόγο η οποιαδήποτε ταινία να βγει από την διαδικασία;

Οι ταινίες, το προϊόν των δημιουργών, δεν φταίνε σε τίποτα αν οι άνθρωποι δεν ξέρουν πως να διαχειριστούν μια απλή διαδικασία και αυτό ήταν το σημείο στο οποίο επέμεινε ο πανέξυπνος διανομέας της «Φόνισσας» κ. Διονύσης Σαμιώτης.

Αλλά όλα αυτά είναι σήμερα παρελθόν και το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν.

Ανεξαρτήτως μετέπειτα πορείας της «Arcadia» (για την οποία όλοι ευχόμαστε το καλύτερο), οι τροποποιήσεις σχετικές με αυτή την διαδικασία στις οποίες προέβη φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως αποδείχθηκε είχαν θετικά αποτελέσματα.

Και εύχεται κανείς, το ίδιο να συμβεί και στο μέλλον.