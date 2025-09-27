Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα στείλει στρατεύματα στο Πόρτλαντ για να αντιμετωπίσει τους «εγχώριους τρομοκράτες», καθώς επεκτείνει τις αμφιλεγόμενες αποστολές του σε περισσότερες αμερικανικές πόλεις.

Έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να «παρέχει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο».

«Επίσης, εξουσιοδοτώ τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση ήταν απαραίτητη για την προστασία των εγκαταστάσεων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, τις οποίες περιέγραψε ως «υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών».

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εντείνει τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «ριζοσπαστική αριστερά», την οποία κατηγορεί για τα προβλήματα της χώρας με την πολιτική βία.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε περιγράψει τη ζωή στο Πόρτλαντ ως «σαν να ζεις στην κόλαση» και είπε ότι σκεφτόταν να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις, όπως πρόσφατα απείλησε να κάνει για την καταπολέμηση του εγκλήματος σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Σικάγου και της Βαλτιμόρης.

Το καλοκαίρι, έστειλε την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της ανάληψης της επιβολής του νόμου στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

Στο Τενεσί, το Μέμφις προετοιμάζεται για την άφιξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς, και την Παρασκευή ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Μπιλ Λι δήλωσε ότι θα αποτελέσουν μέρος μιας ενίσχυσης των πόρων για την καταπολέμηση του εγκλήματος στην πόλη.