Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο από τον Ψυχρό Πόλεμο βρίσκεται σε εξέλιξη στην χανσεατική πόλη, σε συνεργασία με πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με έμφαση στις νέου τύπου απειλές. Κατά της άσκησης οργανώνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από την Αριστερά.

Η Bundeswehr, από κοινού με την αστυνομία, την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, πραγματοποιεί τριήμερη άσκηση με προσομοίωση περιστατικών κατασκοπείας, επίθεσης με drone, δολιοφθοράς και με μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Η άσκηση Red Storm Bravo αφορά την εκπαίδευση για την περίπτωση που ξεσπάσει στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορα ενός κράτους της Βαλτικής και η κυβέρνησή του επικαλεστεί την διαδικασία έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ, κάτι που θα σήμαινε ότι χιλιάδες ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες θα έπρεπε να περάσουν από την Γερμανία καθ’ οδόν προς την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

Μετά την άσκηση Red Storm Alpha, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2024, η τρέχουσα άσκηση αποτελεί την μεγαλύτερη στρατιωτική κίνηση στην περιοχή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Το 1989 το Αμβούργο ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη βάση της Bundeswehr στην Γερμανία, αλλά σήμερα δεν σταθμεύουν στην περιοχή ούτε πολεμικά πλοία ούτε τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς σχεδόν όλα τα στρατόπεδα έχουν στο μεταξύ μετατραπεί σε περιοχές κατοικίας.

Η πόλη παραμένει ωστόσο σημαντικός κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ και λόγω του λιμανιού της θα μπορούσε να καταστεί το σημαντικότερο σημείο μεταφόρτωσης για την μεταφορά ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού προς την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της άσκησης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 500 στρατιώτες, αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Θέλουμε να συνδέσουμε φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια. Είναι ο μόνος τρόπος να καταστούμε ικανοί να αμυνθούμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι το σενάριο που θέτει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο επικεφαλής της Διοίκησης Αμβούργου Κουρτ Λέοναρντς στο περιοδικό Der Spiegel.