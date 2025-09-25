Θετικά απαντάει στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε να μιλήσει στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Παρότι το αίτημα του προέδρου του ΠαΣοΚ αφορούσε τις εξελίξεις στη Γάζα, ο πρωθυπουργός επιλέγει να μετατρέψει τη συζήτηση σε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να οργανωθεί η συζήτηση τις πρώτες δύο εβδομάδες του Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί τις επόμενες μέρες, μετά την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ.