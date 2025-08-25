Συνολικά 51 προϊόντα από τις πλατφόρμες Shein, Temu και AliExpress αγόρασε και εξέτασε ενδελεχώς το Ίδρυμα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Καινοτομίας (ITIF) στο πλαίσιο έρευνάς του για την ποιότητα των αντικειμένων που διατίθενται ηλεκτρονικά.

Τα παραποιημένα προϊόντα παραμένουν εύκολα διαθέσιμα στις μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, κατέληξε το ITIF, επισημαίνοντας διαρθρωτικές αναντιστοιχίες μεταξύ των κινήτρων των πλατφορμών και της χαλαρής συμμόρφωσής τους με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) και προστασίας των καταναλωτών. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος βρίσκεται στη συντονισμένη πολιτική δράση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Λάθος ή σύμπτωση;

Η δημοσίευση της έκθεσης συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) σχετικά με τον κατάλογο των διαβόητων αγορών για το 2025, καθιστώντας τα ευρήματα και τις συστάσεις ιδιαίτερα επίκαιρα.

Το ITIF αγόρασε 51 προϊόντα από ύποπτες καταχωρίσεις στις ιστοσελίδες Temu, AliExpress και Shein. Μεταξύ αυτών των αγορών, το ITIF αξιολόγησε ότι 24 ήταν πιθανώς παραποιημένα προϊόντα σε κατηγορίες όπως καλλυντικά, παιχνίδια, είδη πολυτελείας, φαρμακευτικά προϊόντα και είδη οικιακής χρήσης.

«Ο πολλαπλασιασμός των παραποιημένων προϊόντων στις Temu, AliExpress και Shein είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά μεμονωμένων λαθών. Αντανακλά μια θεμελιώδη αποτυχία αυτών των πλατφορμών να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες καταπολέμησης της παραποίησης, οδηγώντας σε κακά αποτελέσματα τόσο για τις μάρκες όσο και για τους καταναλωτές», εξήγησε και στο Fashion Dive ο Eli Clemens , αναλυτής πολιτικής του ITIF, ο οποίος συνέταξε την έκθεση. «Τα παραποιημένα προϊόντα δεν είναι μόνο κακά για την οικονομία, αλλά θέτουν επίσης πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια των καταναλωτών. Χωρίς συντονισμένη επιβολή των κανόνων στις ΗΠΑ, οι παραποιητές θα συνεχίσουν να επωφελούνται, ενώ οι Αμερικανοί καταναλωτές και επιχειρήσεις πληρώνουν το τίμημα».

Τα βλέμματα στην Κίνα

Η Κίνα είναι η κύρια πηγή του παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων που αποτελούν απομιμήσεις. Μαζί με το Χονγκ Κονγκ, αντιπροσώπευε περισσότερο από το 90% της συνολικής αξίας των παραποιημένων προϊόντων που κατασχέθηκαν από την CBP το 2024. Αυτή η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας κοστίζει στην οικονομία των ΗΠΑ έως και 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το FBI.

Οι δοκιμαστικές αγορές του ITIF αποκάλυψαν ότι η CBP κατάφερε να κατασχέσει ορισμένα προϊόντα από το AliExpress για έλεγχο. Ωστόσο, τελικά δεν κατάφερε να τα κατασχέσει και δεν κατάφερε να εντοπίσει όλα τα πιθανά παραποιημένα προϊόντα από το Temu και τη Shei, επισημαίνοντας κενά στην επιβολή του νόμου.

Η νέα έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι πωλητές εκμεταλλεύονται την αδύναμη εποπτεία από τις αρχές, χρησιμοποιώντας τακτικές όπως χρήση λέξεων-κλειδιών από επώνυμες μάρκες, ψευδείς ισχυρισμούς για εξουσιοδότηση μάρκας και παραπλανητικές εικόνες προϊόντων.

Το ITIF διαπίστωσε ότι το Temu φιλοξενεί εξαιρετικά παραπλανητικά παραποιημένα προϊόντα, ενώ το AliExpress προσφέρει ένα πλήθος παραποιημένων προϊόντων που δύσκολα γίνονται αντιληπτά, ενώ η Shein λόγω των πρότερων προβλημάτων της με το νόμο, εμφάνισε μερική βελτίωση.

Πηγή: ot.gr