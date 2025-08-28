Αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση είναι ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Καρίμ Καν.

Μια δεύτερη γυναίκα κατήγγειλε ότι ενώ εργαζόταν για τον γνωστό Βρετανό δικηγόρο νωρίτερα στην καριέρα του, εκείνος συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα, κάνοντάς της ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις, εκμεταλλεύτηκε την εξουσία του και προσπάθησε επανειλημμένα να την πιέσει να συναινέσει σε σεξ.

Ο Καν, ο οποίος αρνείται «κάθε είδους» σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, έχει προσωρινά αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής του τμήματος δίωξης του ΔΠΔ, εν αναμονή του πορίσματος της έρευνας για άλλες κατηγορίες κακοποίησης που διατυπώθηκαν από μέλος του προσωπικού του δικαστηρίου.

«Δεν έπρεπε να το κάνει. Ήταν ο εργοδότης μου»

Οι νέες καταγγελίες από τη δεύτερη γυναίκα έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Οι ερευνητές φέρεται να πραγματοποίησαν αρκετές συνεντεύξεις για να εξετάσουν τους ισχυρισμούς της, που χρονολογούνται από το 2009.

Την περίοδο εκείνη ήταν στα 20 της και εργαζόταν ως άμισθη ασκούμενη δίπλα στον Καν. Εκείνος τότε ήταν κορυφαίος δικηγόρος υπεράσπισης στο ΔΠΔ και σε άλλα δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου στη Χάγη, έχοντας εκπροσωπήσει μάλιστα τον πρώην πρόεδρο της Λιβερίας, Τσαρλς Τέιλορ.

Μιλώντας αποκλειστικά στον Guardian, η γυναίκα δήλωσε ότι ο Καν καταχράστηκε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω της και περιέγραψε τη συμπεριφορά του ως μια «συνεχή επίθεση. Δεν έπρεπε να το κάνει. Ήταν ο εργοδότης μου» είπε.

Η γυναίκα μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς φοβάται αντίποινα και αρνητικές συνέπειες για την ίδια και την οικογένειά της αν αποκαλυφθεί δημόσια η ταυτότητά της. Αποφάσισε να μιλήσει αφότου διάβασε για τις πιο πρόσφατες καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον του Καν από μέλος του προσωπικού του ΔΠΔ

Και οι δύο γυναίκες υποστήριξαν ότι ο Καν τις καλούσε να εργαστούν στο σπίτι του. Εκεί, όπως κατήγγειλαν, καθόταν δίπλα τους στον καναπέ, τις άγγιζε, τις φιλούσε και προσπαθούσε να τις πείσει να ξαπλώσουν μαζί του.

Αρνείται τα πάντα ο Καν

«Είναι απολύτως ψευδές ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς» είπαν οι δικηγόροι του Καν, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους ίδιους ο Καν «αρνείται κατηγορηματικά» ότι «παρενόχλησε ή κακομεταχειρίστηκε οποιοδήποτε άτομο, ότι καταχράστηκε τη θέση ή την εξουσία του ή ότι επέδειξε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να εκληφθεί ως εξαναγκαστική, εκμεταλλευτική ή επαγγελματικά ανάρμοστη».

Υποστήριξαν επίσης ότι ο Καν «έχει γίνει στόχος μιας οργανωμένης εκστρατείας» και ότι γίνονται προσπάθειες να «δυσφημηστεί και να καταστραφεί η προσωπική του φήμη μέσω των μέσων ενημέρωσης, ως άμεση συνέπεια του ρόλου του στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης» για τον Νετανιάχου και τον Γκαλάντ.

Πέρσι ο Guardian, σε συνεργασία με το ισραηλινο-παλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και τον εβραϊκό ιστότοπο Local Call, αποκάλυψε πως οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είχαν οργανώσει εκστρατεία κατά του ΔΠΔ. Σε αυτήν περιλαμβανόταν και μια επιχείρηση της Μοσάντ που προσπάθησε να εκφοβίσει και να σπιλώσει την προκάτοχο του Καν, Φατού Μπενσουντά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Καν και άνθρωποι από το περιβάλλον του έχουν αφήσει να εννοηθεί, κατ’ ιδίαν και σε δημοσιογράφους, ότι είναι στόχος παρόμοιας προσπάθειας από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.