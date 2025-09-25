Αντιμέτωποι με ένα εύρημα που προκαλεί σοκ βρέθηκαν οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία 77χρονου στην Αττική και συγκεκριμένα στον Ευαγγελισμό, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα και τμήμα λίθου. Ωστόσο, το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η ανακάλυψη φιάλης με υγρό που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο.

Ο 77χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν είχε αιτηθεί άδεια κατοχής 28 πιθανώς αρχαίων αντικειμένων και έλαβε έγκριση μόνο για τα 12. Για τα υπόλοιπα 16, που κρίθηκαν ιδιαίτερης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας, του ζητήθηκε να τα παραδώσει στην Εφορία Αρχαιοτήτων. Εκείνος αρνήθηκε, με συνέπεια να ανακληθεί η άδεια. Παρά την τελεσίδικη καταδίκη του, συνέχισε να μη συμμορφώνεται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα όχι μόνο για την κατοχή αρχαιοτήτων αλλά και για την προέλευση του εμβρύου, που πλέον αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας.

Εικόνες από τα ευρήματα

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -39- αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και -1- φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής -28- πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για -12- από αυτά. Για τα υπόλοιπα -16-, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.