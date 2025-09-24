Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι σύντομα θα επαναφέρουν κυρώσεις κατά του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τόνισε σε εθνικό διάγγελμα από την Τεχεράνη ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Ταυτόχρονα επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις βασικές προϋποθέσεις που τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι θα ήταν απαραίτητη για να επεκτείνουν την αναστολή κυρώσεων. Ο Χαμενεΐ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν σχεδιάζει να εμπλουτίσει το ουράνιό του σε επίπεδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βόμβας.

«Δεδομένου ότι δεν χρειαζόμαστε όπλα και έχουμε αποφασίσει κατά των πυρηνικών όπλων, δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά», είπε.

Οι απειλές των κυρώσεων

Αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία διαπραγματεύονται αυτήν την εβδομάδα με το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να εφαρμόσουν έναν μηχανισμό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα τους επιτρέψει να επαναφέρουν κυρώσεις, εάν το Ιράν δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία ορόσημο του 2015 για τον περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απειλούν να προχωρήσουν σε κυρώσεις για να διατηρήσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ, σε μια στιγμή που περίπου 880 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% παραμένουν ανεξέλεγκτες, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο, που προκάλεσαν έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν προσωρινά για να βοηθήσουν το Ισραήλ να πλήξει ιρανικούς πυρηνικούς στόχους.

Αντίθετος σε συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο Χαμενεΐ επέμεινε ότι το επίπεδο εμπλουτισμού ήταν «αναγκαίο για κάποιες από τις εργασίες που χρειαζόμαστε». Όμως, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει σχέδια να φτάσει το 90% που απαιτείται για μια βόμβα.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο να επαναληφθούν συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, μια θέση που έχει υιοθετήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, ακόμη και όταν ιρανικοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονταν με την Ουάσιγκτον.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι «η αμερικανική πλευρά έχει ήδη προκαθορίσει το αποτέλεσμα», αναφερόμενος σε όσα είπε ότι ήταν απαιτήσεις της Ουάσιγκτον να μην επιτραπεί στο Ιράν οποιοσδήποτε πυρηνικός εμπλουτισμός και να περιοριστεί η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του.

«Το να καθίσει κανείς και να διαπραγματευτεί με μια πλευρά που επιμένει ότι το αποτέλεσμα πρέπει αναγκαστικά να είναι αυτό που θέλει, αυτό που λέει, μπορεί να θεωρηθεί διαπραγμάτευση;» ρώτησε.