Ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, Μοχάμεντ Εσλαμί, έφτασε στη Μόσχα για συνομιλίες σχετικά και με την αναβάθμιση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, την ώρα που ο ΟΗΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς κυρώσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Την Παρασκευή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε σχέδιο ψηφίσματος για την οριστική άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα, και οι οποίες αντιτίθενται στις προσπάθειες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

Τα ευρωπαϊκά κράτη κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τη συμφωνία του 2015 που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία λέει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια.

Διμερείς συμφωνίες με Μόσχα για να φτάσει 20 GW πυρηνικής ενέργειας

Ο Εσλαμί, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, δήλωσε στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία θα υπογραφούν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να φτάσει τα 20 GW πυρηνικής ενέργειας έως το 2040.

«Οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση έχουν πραγματοποιηθεί και με την υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε βήματα υλοποίησης», δήλωσε ο Εσλαμί.

Το Ιράν, το οποίο υποφέρει από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο έναν λειτουργικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη νότια πόλη Μπουσέρ, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει χωρητικότητα περίπου 1 GW.

Διαβουλεύσεις και για τις κυρώσεις, απομένει μια εβδομάδα

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προσφερθεί να καθυστερήσουν την επαναφορά των κυρώσεων για έως και έξι μήνες – για να δοθεί χώρος για συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης – εάν το Ιράν αποκαταστήσει την πρόσβαση των πυρηνικών επιθεωρητών του ΟΗΕ, αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του και ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επαναφορά των κυρώσεων θα απαιτούσε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για παράταση έως τα τέλη της 27ης Σεπτεμβρίου, τότε θα επιβληθούν εκ νέου όλες οι κυρώσεις του ΟΗΕ.