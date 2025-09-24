Τη σύμβαση για την απόκτηση μίας νέας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την αναβάθμιση των τριών ήδη παραγγελθέντων πλοίων στο ίδιο επίπεδο πρόκειται να εισηγηθεί σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Νίκος Δένδιας.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής, η Belharra Standard 2++ θεωρείται σήμερα «η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη», με δέκα επιπλέον βελτιώσεις σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2.

Οι αναβαθμίσεις αυτές, όπως εξήγησε, προέκυψαν από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί τόσο από τις πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις όσο και από την αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δυνατότητα κρουζ πυραύλων άνω των 1.000 χλμ

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ικανότητα που θα έχει η τέταρτη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, η «Θεμιστοκλής», καθώς και οι τρεις αναβαθμισμένες μονάδες, να φέρουν πύραυλο κρουζ με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο νέος αυτός πύραυλος εκτιμάται ότι θα είναι ο «ΕΛΣΑ», διάδοχος της σειράς SCALP.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Εθνική ανάγκη η ενίσχυση του Στόλου»

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση σημειώνοντας πως η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί «εθνική ανάγκη» για την περαιτέρω ισχυροποίηση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.