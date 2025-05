Δεν είναι τυχαίο πως είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα στον κόσμο. Ο Ιλον Μασκ είναι πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη και αποτέλεσε έναν πολύ καλό φίλο, αλλά και στενό συνεργάτη του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του.

Πολλά έχουν γραφτεί για εκείνον, αλλά πολλά έχει κάνει και ο ίδιος, ώστε να προκαλεί οποιαδήποτε σχολιασμό εις βάρος του.

Δύο είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν σχετικά με τη ζωή του Ίλον Μασκ. Το πρώτο αφορά την «εμμονή» του με την απόκτηση παιδιών. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν πως είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Τι ισχύει όμως, στην πραγματικότητα για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», ο Ίλον Μασκ έκανε συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η κατανάλωση απαγορευμένων ουσιών ξεπερνούσε την περιστασιακή, όπως αναφέρουν άτομα που βρίσκονταν γύρω του.

Ο ίδιος δε, φαίνεται να έλεγε στους οικείους του, ότι έπαιρνε τόση κεταμίνη, ένα ισχυρό αναισθητικό, το οποίο φέρεται να προκαλούσε πρόβλημα στην ουροδόχο κύστη του. Το εν λόγω πρόβλημα υγείας είναι συνηθισμένη συνέπεια στους χρόνιους χρήστες.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές ο Ίλον Μασκ έπαιρνε έκσταση, καθώς κατανάλωνε και ψυχεδελικά μανιτάρια. Φέρεται δε, να ταξίδευε με ένα καθημερινό κουτί φαρμάκων, το οποίο περιείχε περίπου 20 χάπια. Μεταξύ αυτών των φαρμάκων ήταν και το διεγερτικό Adderall, ένα σκεύασμα, το οποίο αποτελείται από μείγμα αλάτων αμφεταμίνης. Το φάρμακο αυτό δίνεται κυρίως για την ενίσχυση της ικανότητας της εστίασης, ή και για την πρόκληση ευφορίας, διέγερσης.

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο είχε αναφέρει κάποτε σχετικά με την κατανάλωση κεταμίνης, πως του είχε συνταγογραφηθεί για την κατάθλιψη, την οποία έπαιρνε περίπου κάθε δύο εβδομάδες. Εκείνος είχε εξομολογηθεί επίσης κάποτε στο βιογράφο του, «δεν μου αρέσει πραγματικά να κάνω χρήση παράνομων ναρκωτικών».

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση πως ο Ίλον Μασκ θα αποτελέσει μέρος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ένα δημοσίευμα της «The Wall Street Journal» έκανε το γύρω του κόσμου. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ο ιδρυτής της SpaceX είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, ορισμένα στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών του εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι η συμπεριφορά του οφείλεται στην επιλογή του αυτή.

Τα ίδια άτομα που βρίσκονται κοντά στον ιδιοκτήτη της Tesla, ανέφεραν πως φοβούνται ότι η χρήση ουσιών θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες και στην υγεία του, αλλά και στις επιχειρήσεις του. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, ο Ίλον Μασκ έχει κάνει χρήση LSD, κοκαΐνης, έκστασης και ψυχεδελικών μανιταριών, συχνά σε ιδιωτικά πάρτι σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου οι παρευρισκόμενοι υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή παραδίδουν τα τηλέφωνά τους πριν μπουν, σύμφωνα με πρόσωπα που τον έχουν δει οι ίδιοι.

Ο ίδιος βέβαια, είχε δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν, έγραψε, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X – το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει-, «Μετά από εκείνη τη μία τζούρα με τον Ρόγκαν, συμφώνησα, κατόπιν αιτήματος της NASA, να κάνω 3 χρόνια τυχαίους ελέγχους για ναρκωτικά. Δεν βρέθηκαν ποτέ ούτε ίχνη από ναρκωτικά ούτε από αλκοόλ».

Μάλιστα, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για την εφημερίδα, «H WSJ δεν μπορεί να ξεχωρίσει ένα κλουβί παπαγάλου από το πουλί».

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.

Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024