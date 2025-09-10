Ο Λάρι Έλισον ξεπέρασε τον Ίλον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετά την άνοδο των μετοχών της Oracle κατά περισσότερο από 30% την Τετάρτη, χάρη στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ποσοστό που κατέχει ο Έλισον στην εταιρεία λογισμικού, την οποία συνίδρυσε, εκτοξεύτηκε σε αξία άνω των 397 δισεκατομμυρίων δολαρίων το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτό ξεπέρασε τη συνολική καθαρή αξία του Μασκ, η οποία ανέρχεται σε περίπου 384 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle, Safra Catz, χαιρέτισε ένα «εκπληκτικό τρίμηνο» ανακοινώνοντας τα κέρδη το βράδυ της Τρίτης, το οποίο περιελάμβανε την υπογραφή «τεσσάρων συμβάσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες» από τον όμιλο στο τρίμηνο που έληξε στα τέλη Αυγούστου.

Αυτές οι συμφωνίες βοήθησαν στην αύξηση των κρατήσεων της Oracle, οι οποίες θα επηρεάσουν τα μελλοντικά έσοδα, στα 455 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Δυσκολίες για τον Μασκ

Η αύξηση του πλούτου του Έλισον έρχεται σε μια περίοδο που η πιο πολύτιμη επιχείρηση του Μασκ, η Tesla, αντιμετωπίζει δυσκολίες εν μέσω καταναλωτικών αντιδράσεων για την εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου με την κυβέρνηση Τραμπ και ανησυχιών των επενδυτών.

Η τιμή της μετοχής της Tesla έχει μειωθεί κατά 25% από τον Δεκέμβριο. Το μερίδιο 16% του Μασκ στην εταιρεία αξίζει σήμερα περίπου 187 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Oracle, η οποία άργησε να στρέψει τις δραστηριότητές της σε υπηρεσίες cloud computing, έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές κέντρων δεδομένων από νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και άλλους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η Wall Street είχε προετοιμαστεί για αύξηση των κρατήσεων μετά την αποκάλυψη ενός νέου συμβολαίου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως που υπέγραψε η Oracle τον Ιούλιο, αλλά δεν είχε προβλέψει μια τόσο απότομη αύξηση στο χαρτοφυλάκιο μελλοντικών δραστηριοτήτων της.

Φέτος, η Oracle υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την OpenAI και την SoftBank για το έργο Stargate, αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων .

«Ένα εξαιρετικό ποσό 332 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρατήσεις στο πρώτο τρίμηνο της Oracle αντιπροσωπεύει όχι μόνο τον μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων που έχουμε δει ποτέ στον τομέα του λογισμικού, αλλά και μια θεμελιώδη μετατόπιση στο επιχειρηματικό μοντέλο προς τον διαχειριστή κέντρων δεδομένων», σχολιάζει στους Financial Times, ο Keith Weiss, αναλυτής της Morgan Stanley.

Πριν από την άνοδο 42% στα 344 δολάρια την Τετάρτη, η τιμή της μετοχής της Oracle είχε ήδη αυξηθεί πάνω από 40% φέτος. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αυξήθηκε από 678 δισεκατομμύρια δολάρια σε 967 δισεκατομμύρια δολάρια στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης.

Ο Έλισον κατέχει το 41% ​​των μετοχών της εταιρείας.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Έλισον μεγάλωσε στη νότια πλευρά του Σικάγο, υιοθετημένος από τη θεία και τον θείο της μητέρας του όταν ήταν μόλις εννέα μηνών. Εγκατέλειψε τόσο το University of Illinois όσο και το University of Chicago και μετακόμισε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, όπου εργάστηκε ως προγραμματιστής στην Ampex, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων με το όνομα Oracle για λογαριασμό της CIA.

Το 1977, μαζί με δύο συνεργάτες, ίδρυσε την εταιρεία που αργότερα έγινε γνωστή ως Oracle. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο στις 12 Μαρτίου 1986, μία ημέρα πριν από την αντίστοιχη είσοδο της Microsoft. Ο Έλισον αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Oracle τον Σεπτέμβριο του 2014, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του προέδρου και του chief technology officer.

Γιατί ανέβηκε η Oracle

Τα τελευταία χρόνια, η Oracle έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για να εξελιχθεί σε πάροχο υποδομών cloud, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικό χώρο μέσω διαδικτύου. Αυτή η στρατηγική την έχει καταστήσει αποδέκτη του αυξημένου ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες του κλάδου αναζητούν μεγαλύτερες επεξεργαστικές δυνατότητες. Η μετοχή της Oracle σχεδόν τριπλασιάστηκε μετά τη δημόσια κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022.

Στις 15 Ιουλίου, η μετοχή της Oracle σημείωσε άνοδο 5,7% μετά τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών της κυβέρνησης Biden, επιτρέποντας σε εταιρείες όπως η Nvidia Corp. και η Advanced Micro Devices Inc. να εξάγουν συγκεκριμένους ημιαγωγούς στην Κίνα. Η απόφαση αυτή αναμένεται να μειώσει τις εντάσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των chips, κάτι που ευνοεί την Oracle, η οποία αποτελεί σημαντικό αγοραστή chips τεχνητής νοημοσύνης για τα data centers της.

Η τελευταία αυτή άνοδος σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης για την εταιρεία, με τη μετοχή της να έχει αυξηθεί πάνω από 90% από τα τέλη Απριλίου, λόγω ισχυρών εσόδων και σημαντικών συνεργασιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Bloomberg, η OpenAI συμφώνησε πρόσφατα να ενοικιάσει από την Oracle υπολογιστική ισχύ σε πρωτοφανή κλίμακα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλισον έχει επίσης επωφεληθεί από τη στενή σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έλισον στηρίζει εδώ και χρόνια τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, η Oracle έχει αναδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Έλισον και η Oracle συμμετέχουν στο έργο Stargate, ένα project υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισ. δολαρίων, το οποίο ο Τραμπ ανέδειξε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει τη στήριξή του στην προσπάθεια της Oracle να αποκτήσει μερίδιο στην αμερικανική δραστηριότητα του TikTok, γεγονός που θα της έδινε πρόσβαση σε ένα από τα δημοφιλέστερα καταναλωτικά προϊόντα παγκοσμίως. Η πρόταση της Oracle για το TikTok, που περιλαμβάνει και άλλους πιθανούς επενδυτές, έχει λάβει την έγκριση του Τραμπ, ωστόσο δεν έχει εγκριθεί από τις αρχές της Κίνας.

ΠΗΓΗ: ot.gr