Την Παρασκευή, η Μυστική Υπηρεσία συνέλαβε έναν άνδρα στο Στάδιο State Farm της Αριζόνα – όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ την Κυριακή – ο οποίος βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων οπλισμένος με όπλο και μαχαίρι, όπως ανέφερε η Washington Post.

Η επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στο στάδιο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε στο Fox News Digital, ότι «ο άνδρας προσεγγίστηκε από την Μυστική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και για το λόγο αυτό το λόγο ήταν οπλισμένος. Ο άνδρας δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση».

Οι αρχές ερευνούν το ιστορικό του και προσπαθούν να διαπιστώσουν τον λόγο της παρουσίας του στο στάδιο.

Ο Γκουλιέλμι τόνισε ότι η Μυστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ερευνά το άτομο για ύποπτη συμπεριφορά.

Στη κηδεία του Κερκ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100.000 άτομα, περιλαμβανομένων και καλεσμένων όπως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.