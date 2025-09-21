Σε εξέλιξη είναι η τελετή μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε αυτόν τον μήνα σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, στο κατάμεστο στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, με δεκάδες χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Λίγο μετά τις 9 κατέφθασε ο Ίλον Μασκ, ο οποίος σε ανάρτηση του νωρίτερα έγραψε: «Τιμή μου να είμαι εδώ»

Παρόντες στην τελετή είναι και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο αντιπρόεδρός του, που ήταν πολύ φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, αλλά και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και ο υπερσυντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον αναμένεται να πάρουν τον λόγο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε πριν λίγο στην Αριζόνα από την Ουάσινγκτον, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο Λευκός Οίκος: «Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί ενώνονται για να τιμήσουν τον Τσάρλι Κερκ — το όραμά του, την αποστολή του, την επιρροή του και την βαθιά αγάπη του για αυτό το έθνος. Ο Τσάρλι Κερκ ήταν μοναδικός. Μια ζωή αφιερωμένη στην πίστη, την ελευθερία και την Αμερική.»

Στο βήμα θα ανέβει και η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, η οποία αναλαμβάνει πλέον την ηγεσία της οργάνωσης του συζύγου της, Turning Point USA.

