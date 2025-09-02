Επτά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν τον Αύγουστο από δικαστήρια της Γαλλίας εναντίον πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων του συριακού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, για τη βομβιστική επίθεση σε κέντρο Τύπου στη Χομς της Συρίας το 2012, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικηγόροι των πολιτικών εναγόντων.

Για δολοφονίες δημοσιογράφων κατηγορούν το καθεστώς Άσαντ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2012, όταν το κτίριο δέχτηκε για πρώτη φορά πυρά, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν μέσα αποφάσισαν να βγουν έξω. Οι δύο πρώτοι που βγήκαν από την πόρτα, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος των Sunday Times Μαρί Κόλβιν, 56 ετών, και ο Γάλλος freelance φωτογράφος Ρεμί Οτσλίκ, 28 ετών, σκοτώθηκαν από οβίδα. Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Γαλλίδα δημοσιογράφος Εντίθ Μπουβιέ, ο Βρετανός φωτογράφος Πολ Κονρόι και ο Σύρος μεταφραστής τους, Γουάελ αλ-Ομάρ, τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

«Έπειτα από 13 χρόνια έρευνας, δικαστές της Ερευνητικής Ομάδας Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας του Δικαστηρίου του Παρισιού εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης εναντίον επτά πρώην υψηλόβαθμων Σύρων αξιωματούχων για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», τόνισαν οι δικηγόροι σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH).

Τα εντάλματα αφορούν τον ίδιο τον Μπασάρ Αλ Άσαντ και άτομα του στενού του κύκλου

Εκτός από τον Μπασάρ αλ Άσαντ, που βρίσκεται μετά την πτώση του καθεστώτος του εξόριστος στη Ρωσία, αυτά τα εντάλματα -που υπογράφηκαν από τους δικαστές στις 19 Αυγούστου- περιλαμβάνουν τον Μαχέρ αλ-Άσαντ, αδελφό του εκδιωχθέντος προέδρου και de facto επικεφαλής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων της Συρίας κατά τη στιγμή που συνέβησαν τα γεγονότα, τον Αλί Μαμλούκ, τότε διευθυντή της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας, τον Αλί Αγιούμπ, αρχηγό του επιτελείου του συριακού στρατού κατά τη στιγμή των γεγονότων, και τον Ραφίκ Σαχάντα, τότε επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ασφαλείας της Χομς.

«Η έκδοση αυτών των επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία», τόνισε η Κλεμάνς Μπεκτάρ, δικηγόρος των γονέων του Ρεμί Οτσλίκ, της FIDH και του Συριακού Κέντρου για τα ΜΜΕ και την Ελευθερία της Έκφρασης (SCM), σημειώνοντας ότι αυτή είναι «η παλαιότερη συριακή υπόθεση που διερευνάται στο Παρίσι».

«Χρειάστηκε περισσότερο από μια δεκαετία για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά τελικά, αυτά τα πολυαναμενόμενα εντάλματα σύλληψης έχουν πλέον εκδοθεί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτής της αξιοκαταφρόνητης ατιμωρησίας!» τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρί Ντοσέ, δικηγόρος της δημοσιογράφου Εντίθ Μπουβιέ.