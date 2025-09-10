Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 59χρονος άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, ενώ εργαζόταν σε απορριμματοφόρο, στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης πλησίασε το όχημα, την ώρα της αποκομιδής, πυροβόλησε εναντίον του εργαζομένου, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή.

Μετά από έρευνες και αξιολόγηση στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου σε κοντινό σημείο από το περιστατικό. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με τέσσερα φυσίγγια, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και δύο κουκούλες τύπου full face.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.