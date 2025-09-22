Oλοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η Πολυεθνική Άσκηση «FALCON LEAP – 25», που ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από συνολικά 12 χώρες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν άλματα Στατικού Ιμάντα (ΣΙ) από ελληνικά και συμμαχικά μέσα, στο πλαίσιο εκτέλεσης αεραποβατικών επιχειρήσεων, ενώ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επετειακό άλμα.

Η άσκηση έχει σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας μέσων και δυνάμεων της Συμμαχίας καθώς και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών στη σχεδίαση και διεξαγωγή αεραποβατικών επιχειρήσεων.

Διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της Επιχείρησης «MARKET GARDEN», ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην άσκηση με προσωπικό και μέσα, όπως παρακάτω: