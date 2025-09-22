Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στην Κυβέρνηση. Η Ελένη Γκρήγκοβιτς, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντη τι στάση κρατούν τοπικοί φορείς και κάτοικοι του νησιού και πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να χειριστεί την κατάσταση.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Μεταναστευτικό: Πιέζεται ξανά η Κρήτη, τι θα κάνει η κυβέρνηση» θα ακούσετε:

0:37 Ποια η κατάσταση στην Κρήτη αυτή τη στιγμή ως προς τις μεταναστευτικές ροές.

1:06 Η τροπολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να αποφύγει την είσοδο μεταναστών στη χώρα.

2:09 Η προέλευση των προσφύγων και το καθεστώς του ασύλου.

2:53 Οι συνθήκες ζωής των μεταναστών στην Αγυιά Χανίων.

3:56 Ποια η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης Χανίων.

5:53 Τι εικόνα έχει η κυβέρνηση για τις συνθήκες στην Κρήτη.

6:55 Γαύδος: Τι είδαμε και τι πραγματικά έγινε με τη βάρκα που μετέφερε μετανάστες.

8:24 Πού οφείλονται οι μειωμένες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία.

